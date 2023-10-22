الأحد 22 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

المسبحة الوردية من أجل السلام أبرز فعاليات اليوم الثامن عشر لسينودس الأساقفة

كنيسة
كنيسة

تلا أمس، المشاركون في  الجمعية السينودسية المسبحة الوردية من أجل السلام في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان.

وواصلت الجمعية العامة للسينودس، أمس، مناقشاتها حول موضوعات مختلفة، مثل دور المرأة والدفاع عن القصر والضعفاء، وأُطلقت دعوة في القاعة لمساعدة الشباب في الشرق الأوسط الذي ينزف، على ألا يفقدوا الرجاء وألا يكون مصيرهم الوحيد للمستقبل هو المعاناة أو مغادرة بلدهم.

وسُلّمت تقارير مجموعات العمل الصغيرة المتعلقة بالجزء الثالث من أداة العمل إلى الأمانة العامة، وأوضح روفيني أنه "تمت مناقشة مسألة تمييز علاقات صنع القرار في العلاقة بين السلطة والمسؤولية المشتركة". ولوحظ أن السينودسية "لا تلغي السلطة بل تضعها في سياقها".

 التأكيد على رسالة الكنيسة في خدمة الفقراء

وأشارت شيلا بيريس، أمينة سر لجنة الإعلام، إلى أنه من بين الموضوعات التي ظهرت هى دور المرأة والمكرسات، مع التركيز على إمكانية جعل أصواتهن مسموعة عند اتخاذ القرارات،، وخلال المداخلات ظهرت موضوعات أخرى وهى الرسالة في العصر الرقمي، والتأكيد على رسالة الكنيسة في خدمة الفقراء.

وذكر الكاردينال بيدرو ريكاردو باريتو خيمينو اليسوعي، رئيس أساقفة هوانكايو، أن السينودس أُعِدَ على مدى عامين. وقال "نحن لا نخترع أي شيء، لكننا نجمع ما قاله الروح القدس للكنيسة".

ثم أشاد بالفرصة "لجمع الخبرة المُعاشة، وأيضا لعيش خبرة الكنيسة الجامعة، حيث تنوع الأعراق والثقافات واللغات، ولكن جميعها متحدة في روح واحد، روح مصدره الثالوث الأقدس. الله شركة ومشاركة ورسالة.

واختتم حديثه بتفاؤل بأن "الكنيسة في وسط الصعوبات التي تواجهها، داخليا وخارجيا، تتحرك نحو خدمة المسيح والبشرية".

 فيما تحدث المونسنيور فرانز جوزيف أوفربيك، أسقف إيسن في ألمانيا، عن خبرة المسيرة السينودسية للكنيسة الكاثوليكية في ألمانيا، واختتم حديثه قائلا أنه لا يزال من الضروري وضع يسوع دائما في مركز الإيمان.

 السينودسية تعني التفكير معا

وأشار المونسنيور جان مارك إيشين، أسقف غرونوبل فيين في فرنسا، إلى خبرته في جنوب تولوز، في "منطقة معروفة بالفقر المنتشر ولكنها تفضل البحث الروحي عن المسيح والإنجيل، وأن السينودسية تعني التفكير معا ورؤية كيف يمكن للكنيسة أن تتبنى هذا المفهوم"، والانتقال "من كنيسة تضم عددا قليلا من المسؤولين إلى كنيسة يكون فيها الجميع مسؤولين عن إعلان المسيح والإنجيل".

ثم تحدث المونسنيور إيشين عن خدمة السجناء وقال: "نجتمع معهم، ونقرأ كلمة الله وكل واحد يعلق على نص الإنجيل. معظمهم أميون أو مهمشون بشدة، ولكن قد يحدث أن الكلمة الأكثر تنويرا في المقطع الإنجيلي تأتي من هؤلاء الأشخاص". وأشار الأسقف إلى أن المسؤولية المشتركة تعني "خبرة سينودسية حقيقية".

وأكدت الأخت ماريا نيرماليني من الهند على صلوات ودعم زملائها الذين يرافقونها في هذه "الخبرة الجميلة والمسيرة الرائعة" أي السينودس، وتحدثت عن كيفية تبادل الخبرات والأفكار بحرية بين المشاركين، مع الكرادلة والأساقفة واللاهوتيين والرهبان والراهبات والعلمانيين، على الرغم من الاختلافات في الثقافة والخلفية.

وشددت على أهمية المشاركة والصلاة من أجل السلام والمهاجرين واللاجئين. واختتمت قائلة: "بغض النظر عن أصولنا، إننا جميعا أعضاء في عائلة الله".

الجمعية السينودسية ا القديس بطرس بالفاتيكان السلام الجمعية العامة للسينودس ​الفاتيكان​ المسبحة الوردية من أجل السلام

مواد متعلقة

بطاركة ورؤساء الكنائس بالقدس: ندعو المجتمع الدولى لفرض تدابير حماية بأماكن اللجوء

مجلس الكنائس العالمى يعرب عن بالغ القلق بعد طلب الاحتلال إخلاء مستشفى القدس

"تجنب التسلط".. تفاصيل اليوم السابع عشر من أعمال الجمعية العامة لسينودس الأساقفة

رئيس الطائفة الإنجيلية: التعليم اللاهوتي الجاد والمؤثر قادر على قيادة الكنيسة والشعب

رئيس "كاريتاس" عن الأوضاع في غزة: الهجمات الإسرائيلية تشكل انتهاكا للقانون الدولي

الكنيسة الأسقفية الإنجليكانية بالقدس تقيم صلاة من أجل السلام فى الأراضى المقدسة

مجلس الكنائس العالمى يدين الهجوم على المبنى المجاور لكنيسة بورفيريوس فى غزة

المطران عطا الله: نقدم شكرنا القلبي للبطريرك الانطاكي ولمطارنة المجمع المقدس

الأكثر قراءة

فخ الممر الآمن.. حين هجّرت إسرائيل أهالى غزة ليلًا وقصفتهم صباحًا

فيديو محمد صلاح يدفع جماهير ليفربول لرفع لافتة "من أجل الله أنقذوا غزة"

جيش الاحتلال: 212 أسيرًا فى غزة

الأرصاد الجوية تكشف حقيقة تعرض مصر لإعصار تيج

قعدة مزاج تنتهى بجريمة داخل شقة ببولاق الدكرور

رحيل أحمد عبدالقادر إلى الوكرة القطرى.. القرار فى يد كولر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

فيكتوريا ورثاء فيكتوريا

لواء.حمدى البطران

مجزرة المستشفى

جلال حمام

السلام أمانة ورسالة

د.كريمة الحفناوى

مذبحة مستشفى المعمدانى جريمة لا تغتفر

حسين دعسة

قمة القاهرة للسلام.. حاضر الجهود قبل حرب التطرف الإسرائيلى

بسنت حسن

جاوز الظالمون المدى

وائل لطفي

وما علينا إن لم يفهم «البقر»!

د.أحمد الخميسى

هواتف الشهداء فى غزة

صور

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

محطة تل أبيب

المزيد

دعم غير مسبوق.. كيف تتوافق الأهداف الإسرائيلية والأمريكية فى حرب غزة؟

جيش الاحتلال: 1210 أفراد من قواتنا أصبحوا معاقين بسبب "طوفان الأقصى"

نتنياهو يلغى وزارة الإعلام ويحول ميزانيتها لإعادة إعمار المستوطنات