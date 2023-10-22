الأحد 22 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

وكيل زراعة الشيوخ: الإنتاج الزراعى هو عصب الدولة المصرية

النائب محمد السباعي
النائب محمد السباعي

قدم النائب محمد السباعي، وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر للجنة المشتركة من لجنتي الزراعة والري، والطاقة والبيئة والقوى العاملة عن تقريرها الخاص  "باقتصاديات  وصناعة الأسمدة  الكيماوية في مصر"، قائلًا:" نتكلم في ملف من أهم الملفات وهو مدخلات الإنتاج الزراعية، وليس من المنطق بعد ما توليه الدولة المصرية من اهتمام قوي في ملف الزراعة والتوسع في تحقيق الأمن الغذائي، فضلًا عن الآثار السلبية للأزمات العالمية، سواء كان التغير المناخي أو الحروب التي يمر بها العالم، ومازلنا اليوم نناقش توفير الأسمدة للمزارعين".     

 

الدراسة شملت العديد من التوصيات  

وأضاف النائب محمد السباعي: الدراسة شملت العديد من التوصيات، لكن هناك عدة نقاط أولاها متعلقة بالمجهودات التي بذلت خلال دور الانعقاد السابق، خاصة من لجنة مشتركة من لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ ولجنة الزراعة والري بمجلس النواب ووزارة الزراعة والجهات المعنية والشركات بخصوص توفير الأسمدة، وتوصلنا لبعض التوصيات التي تسهم في حل جزء من الأزمة، خاصة أنه حتى هذه اللحظة لم يتم الرد بشكل قاطع حول ماذا عن الحيازات التي تكون فوق الـ25 فدانًا، وآلية توفير أسمدة لها، متسائلًا: هل من المنطقي وجود 3 أسعار لسلعة؟

وتابع وكيل لجنة الزراعة: حتى هذه اللحظة، وخاصة أراضي طرح النهر تعاني معاناة شديدة في توفير الأسمدة، على الرغم من أنهم حيازات، وتسهم في دفع التزاماتهم للدولة، ومع ذلك يعانون من توفير الأسمدة.

 واستكمل النائب محمد السباعي: مجلس الشيوخ كان له السبق في الخروج بدراسة للتعاونيات لكن حتى هذه اللحظة التعاونيات غير قادرة على أن تساعد في  حل هذه الأزمة، معقبًا:" إن عصب الدولة المصرية الإنتاج الزراعي، وإذا كنا نريد تحسين الإنتاج الزراعي لا بد من حل أزمة الأسمدة".
 

وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ مجلس الشيوخ تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين لجنتي الزراعة والري والطاقة والبيئة القوى العاملة

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