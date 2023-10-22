حملات رقابية على المحال التجارية للتأكد من تطبيق مبادرة خفض الأسعار بالشرقية

كلَّف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع إدارات التموين والصحة والطب البيطري بتكثيف المرور على المحال التجارية ومنافذ بيع السلع للتأكد من توافر كميات كبيرة من السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بالمحال التجارية وبمنافذ المجمعات الاستهلاكية لتلبية احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة من 15 إلى 25%.

يأتي ذلك تطبيقًا لمبادرة الحكومة بتخفيض أسعار السلع الأساسية بهدف تخفيف العبء على المواطنين لافتًا إلى إنه طبقًا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء تم تحديد سبع مجموعات سلع الأساسية والتي تم تخفيض أسعارها بنسب تتراوح من 15 إلى 25 %، وهي ( الفول، والعدس، والألبان، والجبن الأبيض، والمكرونة، والسكر، وزيت الطعام، والأرز) وكذلك خفض 15٪ من أسعار الدواجن الحية والمجمدة والبيض.

تفقد المنافذ الاستهلاكية

وفي هذا الإطار، توجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع إدارات التموين والصحة والطب البيطري بالمرور الميداني على المحال التجارية والمنافذ الاستهلاكية للتأكد من توافر السلع الغذائية بالكميات وبأسعار مخفضة في المحال التجارية والمعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة، لتعزيز الحماية الإجتماعية للأفراد محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا، والحد من التداعيات السلبية لإرتفاع الأسعار.

وفى سياق متصل، صادرت مديرية التموين بالشرقية، 27 طنا و710 كيلو جرام، سلع تموينية قبل بيعها بالسوق السوداء فى حملات تفتيشية مفاجئة على الأنشطة التجارية بمدينة الإبراهيمية.

وأوضحت فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين الشرقية، أنه تم تشكيل حملة مكبرة من إدارة الرقابة التموينية بالمديرية، برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة، وبالاشتراك مع رئيس قطاع تموين وسط الشرقية ورئيس الرقابة التموينية بالإبراهيمية.