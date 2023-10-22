لمتابعة العملية التعليمية.. وكيل "تعليم البحر الأحمر" يتفقد مدارس رأس غارب

أجرى الدكتور هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر ، جولة تفقدية لمتابعة سير العملية التعليمية بمدارس إدارة رأس غارب التعليمية، يرافقه وفد من قيادات المديرية.

وشملت الجولة المرور علي مدرسة رأس غارب للتعليم الأساسي، ومدرسة جملات حراجي الثانوية التجارية، ومدرسة التربية الخاصة بغارب، ومدرسة علي رفيع الثانوية بنات، وذلك بحضور هشام عواد مدير إدارة غارب التعليمية، مكرم عدلي وكيل الإدارة.

إشادة بالانضباط والالتزام والحضور الطلابي الكبير بالمدارس

أشاد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، بمدى الانضباط والالتزام والحضور الطلابي الكبير بالمدارس، موجهًا بضرورة الاهتمام بتفعيل الأنشطة الطلابية المتنوعة داخل المدرسة لجذب الطلاب، بالإضافة إلي تنظيم المسابقات الطلابية عن المشروعات القومية، والاشتراك في المسابقات التربوية المختلفة التي ترد من الوزارة.

وأكد وكيل تعليم البحر الأحمر علي ضرورة الإستمرار في نشر "بوسترات" التوعية بإجراءات الوقاية من الفيروسات بالمدارس، مشيرًا إلى تفعيل مجموعات الدعم المدرسي، من أجل مساعدة الطلاب على التحصيل الدراسي، موجهًا الطلاب بمشاهدة القنوات التعليمية والتي تضم أفضل وأمهر المعلمين

وخلال الجولة تفقد منير عددا من الفصول ومعامل الكمبيوتر، وحجرات الأنشطة والمكتبة، مشيدًا بحسن إنتظام العمل بداخلها، مؤكدًا على ضرورة النظافة المستمرة والتطهير والتعقيم ودورات المياة مع ممارسة الأنشطة لطلاب المدرسة، موجهًا بضرورة تنظيم المسابقات عن المشروعات القومية للدولة وتحديد الفائزين وتكريمهم.

من جولة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر

من جولة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر

من جولة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر