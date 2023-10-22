"الأصنام".. رواية جديدة لـ أمين الزاوي عن دار العين

صدر حديثًا عن دار العين للنشر والتوزيع، رواية "الأصنام.. قابيل الذي رق قلبه لأخيه هابيل" للروائي الجزائري أمين الزاوي.

"الأصنام.. قابيل الذي رق قلبه لاخيه هابيل" جاء في تصديرها:" ولأنَّ قابيل قتل أخَاهُ هابيل، فقد قضى هذا الأخيرُ دون أن يُخلِّف ذُرِّيَّة، فنحن إذن جميعًا ومنذ بداية البشريَّة إلى الآن ننزل من صُلْب قابيل القاتل، بهذا المعنى فقد وَرِثْنا من أبينا الأول جينات جريمة الدَّم الأَخَويّ المسفوك.

تكتب رواية "الأصنام - قابيل الذي رَقَّ قلبُه لأخيه هابيل" لأمين الزاوي فلسفةَ الأُخوَّة، حُبّ الأخ لأخيه، حب حُمَيْمِيد لمهدي، هي التضحية في أسمَى معانيها الإنسانيَّة، تضحيةٌ تصل حَدَّ الجنون، كل ذلك يحدث على إيقاع زلزال مُروِّع ضرب مدينة الأصنام الجزائريَّة العام 1980. رواية تتوزَّعُ حكاية أبطالها جغرافيَّاتٍ مختلفةً من الجزائر، مرورًا بدمشق والسودان وصولًا إلى أفغانستان.

رواية "الأصنام - قابيل الذي رَقَّ قلبه لأخيه هابيل" نَصٌّ سَرْديٌّ جريء في معارضة أسطورة قتل الأخ لأخيه، وفي ضوئها يُفكِّك الروائيُّ مقاومة صعود ثقافة العُنْف والإرهاب.

من هو أمين الزاوي؟

أما عن أمين الزاوي، فولد في 25 نوفمبر 1956 في تلمسان، وهو كاتب ومفكر وروائي جزائري، شغله عالم الأدب والترجمة، بين اللغات الفرنسية والإسبانية والعربية، كما عمل أستاذا للدراسات النقدية في جامعة وهران، بعد حصوله على شهادة الدكتوراه عن «صورة المثقف في رواية المغرب العربي»، وله عشر روايات نصفها باللغة الفرنسية، ونصفها الآخر باللغة العربية، إضافة إلى مجموعتين قصصيتين.

مارس التدريس في جامعة باريس الثامنة، عمل سابقا مديرًا للمكتبة الوطنية الجزائرية. في الجزائر العاصمة. يكتب باللغتين العربية والفرنسية. وآخر أعماله المكتوبة بالعربية هو رواية «الملكة» الصادرة عن منشورات الاختلاف بالجزائر، وتعتبر رواية "الأصنام.. قابيل الذي رق قلبه لاخيه هابيل" هي آخر أعماله.