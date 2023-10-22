الأحد 22 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عبدالله عوارة: نحن خلف قيادتنا الوطنية لدعم القضية الفلسطينية 

الدكتور عبدالله عوارة،
الدكتور عبدالله عوارة، عضو الجمعية المصرية

وجه الدكتور عبدالله عوارة، عضو الجمعية المصرية لأمراض القلب، وعضو مجلس نقابة أطباء الغربية، رسالة دعم للقيادة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسي في كل ما تتخذه الدولة المصرية من تدابير للحفاظ على الأمن القومي المصري إزاء التحديات الحالية التي تواجهها مصر. 

 خروج الشعب المصرى فى ميادين مصر

وأضاف خلال مداخلة لقائه ببرنامج "ملفات" المذاع على قناة "النيل للأخبار"، اليوم الأحد، أن خروج الشعب المصري في ميادين مصر الأيام الماضية يعطي رسالة مفادها "نعم لحفظ الأمن القومي المصري، ونعم لدعم الحقوق العادلة للشعب الفلسطيني وعدم تهجيرهم خارج حدود  فلسطين ومنع القصف في المسشفيات ودور العبادة واستهداف الأطفال، ونعم للاصطفاف الوطني خلف قيادتنا الواعية للحفاظ على قيادتنا المصرية.

وتابع: نحن خلف قيادتنا الوطنية لدعم القضية الفلسطينية والحفاظ على مقدرات الشعب المصري ومواجهة كل التحديات التي تواجه كل التحديات التي تواجه الأمن القومي المصري.

عبدالله عوارة القضية الفلسطينية الشعب المصري أطباء الغربية فلسطين

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