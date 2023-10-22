حامد فارس: قمة القاهرة للسلام دلالة حرب دبلوماسية مصرية لإحلال السلام بالشرق الأوسط

قال الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إن هناك انفراجة حقيقية في المشهد الدولي لصالح القضية الفلسطينية، نظرًا لجهود المصرية التي قامت بها بشكل كبير لدعم القضية وإرسال رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي والقوى الدولية بأن الدولة المصرية لم ولن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية.

وأضاف فارس، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، أن قمة القاهرة للسلام أمس، دلالة واضحة على أن مصر خاضت حربًا دبلوماسية لإيصال رؤيتها الاستراتيجية، وحققت الكثير من النتائج الإيجابية التي تسهم في وأد الصراع بمنطقة الشرق الأوسط.

قمة القاهرة للسلام

وأوضح أستاذ العلاقات الدولية، أن من خلال الرؤية الاستراتيجية للدولة المصرية، دائمًا ما كانت تحذر من انفجار الأوضاع في الشرق الأوسط، وبعدم وجود أفق سياسي حقيقي يكون دافعًا للعملية السلام سيؤدي إلي اتساع دائرة العنف، والرد بكل قوة علي التحركات الأحادية من الجانب الإسرئيلي.

وانطلقت في مصر، أمس السبت، قمة القاهرة للسلام بالعاصمة الإدارية الجديدة، وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي القمة بمشاركة دولية واسعة.