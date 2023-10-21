رئيس الوزراء الإسبانى: قمة القاهرة للسلام خطوة نحو حدث تاريخى فى المنطقة

قال رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، إنه يجب أن تكون قمة القاهرة للسلام خطوة نحو حدث تاريخي في المنطقة.

وأضاف رئيس الوزراء الإسباني، خلال كلمته بقمة القاهرة للسلام، أن على المجتمع الدولي أن يدرك سريعًا خطورة الموقف حتى لا يتحول إلى الأسوأ، وعلينا أن نحمي المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وتابع أنه يجب على الفصائل الفلسطينية إطلاق سراح الرهائن من كل الجنسيات، كما يجب أن نقدم للشعب الفلسطيني السلام من خلال تفعيل حل الدولتين.

وثمّن رئيس الوزراء الإسباني الدعوة الخاصة بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة ومهمتنا حماية أرواح المدنيين.

وتعقد اليوم السبت قمة القاهرة للسلام 2023، والتى تستضيفها العاصمة الإدارية الجديدة، لبحث تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية، ومناقشة جذور الصراع التاريخى بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والدفع نحو تفعيل عملية السلام فى الشرق الأوسط للشروع فى تسوية عاجلة وشاملة للصراع الممتد لعقود، وذلك وفق مبدأ حل الدولتين ومبادرة السلام العربية التى تبنتها قمة بيروت عام 2002، بمشاركة إقليمية دولية واسعة وعدد من الشخصيات الاعتبارية فى العالم، وفى مقدمتهم السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.