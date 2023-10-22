المؤبد لعامل دليفري للاتجار بالمواد المخدرة شرق الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار هاني كمال غبريال، رئيس المحكمة، بمعاقبة عامل دليفري بالسجن المؤبد غيابيا وتغريمه مبلغ مالي قدرة مائتي ألف جنيه، عما أسند إليه والزمتة بالمصاريف الجنائية، ومصادرة المخدر المضبوط، بعد اتهامه بالاتجار في المواد المخدرة، صدر الحكم بعضوية كل من المستشار جمال عبد الناصر سالم، والمستشار علي حسن حسني،والمستشار محمد عبد المقصود قنطوش، وسكرتير المحكمة أحمد السيد.

بلاغ لضباط مكافحة المخدرات

ترجع احداث القضية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار من ضباط قسم شرطة المنتزة ثالث يفيد بضبط عامل توزيع وجبات وبحوزته عدد من مخدر الشادو بنطاق دائرة القسم، وتحرر المحضر 5550 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة المنتزة ثالث.

المتهم يستخدم عمله في تجارة المخدرات

كشفت التحقيقات قيام المتهم " ا.م.د" عامل توصيل طلبات، بمزالة نشاطا في الاتجار بالمخدرات، وعلي الفور انتقلت قوة أمنية الي مكان تواجده، أثناء قيامه بمزازلة نشاطه وتبين من المراقبة الي قيامه بمناولة أحد عملائه لفافة، وعقب ضبطه لاذا العميل بالفرار والقبض علي المتهم وتبين بحوزته عليه تبغ تحوي علي 10 لفافات لمخدر الشادو وتحرر محضر بالواقعة، وقررت النيابة إحالة المتهم للمحاكمة الجنائية وبالعرض علي محكمة الجنايات اصدرت حكمها في جلستها المنعقدة.

كانت قد قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار سمير علي شرباش، رئيس المحكمة، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، غرامة مبلغ 100ألف جنيه، عما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط وألزمته بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامه بالاتجار في مخدر الحشيش، صدر الحكم بعضوية كل من المستشار طارق ابراهيم ابو الروس والمستشار إيهاب حسن نور الدين والمستشار سامح سعيد سمك.

ترجع احداث الواقعة بقسم شرطة الرمل ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بضبط المتهم وبحوزته مواد مخدرة وتحرر محضر رقم رقم 1484 لسنة 2023 جنايات الرمل ثان.

كشفت التحقيقات قيام المتهم " ر.ا.ع" عاطل، بالاتجار في المواد المخدرة مخدر الحشيش، واستصدرت ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات إذن بضط المتهم وتفتيشه وأثناء تواجده في أحد الطرق العامة مستقل دراجة نارية ويحمل جوال بلاستيكي، تم القاء القبض على المتهم وبتقتيش الجوال بحوزته تبين أنه يحوي علي 200 طربة حشيش، ومبلغ مالي وهاتف محمول، واقر المتهم وبحوزته مواد مخدرة بقصد الاتجار والتليفون المحمول للاتصال بعملائه والمبلغ المالي من حصيلة البيع في المواد المخدرة، وقررت النيابة إحالته للمحاكمة، التي أصدرت حكمها في جلستها المنعقدة.