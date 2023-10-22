نماذج امتحانات شهر أكتوبر أحياء للصف الثاني الثانوي بالإجابات

نماذج امتحانات شهر أكتوبر لـ مادة الأحياء للصف الثاني الثانوي بالإجابات، ارتفعت معدلات البحث، على جوجل، من الطلبة والطالبات وأولياء الأمور، للحصول على نماذج امتحانات، للتدريب عليها، استعداداً لأول اختبار شهري فى أكتوبر، بالعام الدراسي الحالي 2023/2024.

ينشر "الدستور" فى التقرير التالي نماذج اختبارات على مقرر شهر أكتوبر 2023 في مادة الأحياء للصف الثاني الثانوي بإجاباتها، موضوعة وفقا للمواصفات التي أقرتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

اختبار أحياء تانية ثانوي شهر أكتوبر

يحتوي كل امتحان على مفردات موضوعية وأخرى مقالية، مثال ما يلي:

1- ما أول مركب ينتج عن هضم السكريات العديدة في الإنسان؟

أ- الجلوكوز ب- المالتوز ج- السكروز د- اللاكتوز

2- تتم عملية البناء الضوئي على مرحلتين متتاليتين من التفاعلات البيوكيميائية، أي مما يلي يخص المرحلة الأولى؟

أ- تثبيت غاز ثاني أكسيد الكربون

ب- أكسدة مركب NADPH2

ج- تكوين مركبات ADP

د- تنشيط جزيئات الكلوروفيل

3- ارتداد حمض المعدة إلى المريء يعرف بارتجاع المريء ويحدث نتيجة خلل في العضلة العاصرة بين..........

أ- المريء والمعدة ب- المعدة والأمعاء الدقيقة ج- الاثني عشر واللفائفي د- اللفائفي والأمعاء الغليظة

4- إذا علمت أن محلول اليود يستخدم للكشف عن النشا، فما أكثر أنسجة الورقة تأثرا؟

أ- النسيج العمادي ب- النسيج الإسفنجي ج- الخشب د- اللحاء

5- فسر: تستمر عملية الهضم في المريء رغم أنه لا يفوز إنزيمات.

6- ماذا يحدث في حالة: ترسيب الكيوتين على الجدران الخارجية للشعيرات الجذرية؟

7- يتبخر معظم الماء الذي يمتصه النبات في الجو. استنتج ما الفائدة من الجزء الصغير لهذا الماء الذي يحتفظ به النبات؟

وانطلق العام الدراسي الحالي 2023/2024، يوم 30 سبتمبر الماضي، لجميع الصفوف الدراسية.