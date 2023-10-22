الأحد 22 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

نماذج امتحانات شهر أكتوبر أحياء للصف الثاني الثانوي بالإجابات

طلاب الثانوي
طلاب الثانوي

نماذج امتحانات شهر أكتوبر لـ مادة الأحياء للصف الثاني الثانوي بالإجابات، ارتفعت معدلات البحث، على جوجل، من الطلبة والطالبات وأولياء الأمور، للحصول على نماذج امتحانات، للتدريب عليها، استعداداً لأول اختبار شهري فى أكتوبر، بالعام الدراسي الحالي  2023/2024.

ينشر "الدستور" فى التقرير التالي نماذج اختبارات على مقرر شهر أكتوبر 2023 في مادة الأحياء للصف الثاني الثانوي بإجاباتها، موضوعة وفقا للمواصفات التي أقرتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

اختبار أحياء تانية ثانوي شهر أكتوبر

يحتوي كل امتحان على مفردات موضوعية وأخرى مقالية، مثال ما يلي:

1- ما أول مركب ينتج عن هضم السكريات العديدة في الإنسان؟

أ- الجلوكوز ب- المالتوز ج- السكروز د- اللاكتوز

2- تتم عملية البناء الضوئي على مرحلتين متتاليتين من التفاعلات البيوكيميائية، أي مما يلي يخص المرحلة الأولى؟

أ- تثبيت غاز ثاني أكسيد الكربون

ب- أكسدة مركب NADPH2

ج- تكوين مركبات ADP

د- تنشيط جزيئات الكلوروفيل

txt

خطة العام الدراسي 2024| امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024 لطلاب المدارس

3- ارتداد حمض المعدة إلى المريء يعرف بارتجاع المريء ويحدث نتيجة خلل في العضلة العاصرة بين..........

أ- المريء والمعدة ب- المعدة والأمعاء الدقيقة ج- الاثني عشر واللفائفي د- اللفائفي والأمعاء الغليظة

4- إذا علمت أن محلول اليود يستخدم للكشف عن النشا، فما أكثر أنسجة الورقة تأثرا؟

أ- النسيج العمادي ب- النسيج الإسفنجي ج- الخشب د- اللحاء

5- فسر: تستمر عملية الهضم في المريء رغم أنه لا يفوز إنزيمات.

6- ماذا يحدث في حالة: ترسيب الكيوتين على الجدران الخارجية للشعيرات الجذرية؟

7- يتبخر معظم الماء الذي يمتصه النبات في الجو. استنتج ما الفائدة من الجزء الصغير لهذا الماء الذي يحتفظ به النبات؟

وانطلق العام الدراسي الحالي 2023/2024، يوم 30 سبتمبر الماضي، لجميع الصفوف الدراسية.

اقرأ أيضاً

مواعيد امتحانات شهر أكتوبر 2023 لصفوف النقل

صف الثاني الثانوي أحياء نماذج اختبارات اختبار أحياء تانية ثانوي هضم السكريات اختبار شهري فى أكتوبر نماذج امتحانات

مواد متعلقة

"التعليم" تنظم ورشة عمل لتعزيز مهارات القراءة والكتابة باللغة العربية اليوم

وزير التعليم يوجه بوقوف طلاب المدارس غدًا دقيقة حدادًا على أرواح شهداء فلسطين

توزيع منهج الرياضيات للعام الدراسي الجديد 2023-2024 لصفوف المرحلة الإعدادية

المهن التعليمية تعلن دعم قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن القضية الفلسطينية

حجازى: الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات لتحقيق عام دراسى آمن ومنضبط

"مديريات التعليم" تطالب الإدارات بإعلان جداول اختبارات شهر أكتوبر

وزير التعليم فى السويس لتفقد وافتتاح عدد من المدارس

حجازي: الانتهاء من الوثائق النوعية لمناهج المرحلة الإعدادية ورحلة التطوير مستمرة

الأكثر قراءة

جيش الاحتلال: 212 أسيرًا فى غزة

نيويورك تايمز تفجر مفاجأة: كارثة إسرائيلية على الطريق

فيديو محمد صلاح يدفع جماهير ليفربول لرفع لافتة "من أجل الله أنقذوا غزة"

"القاهرة الإخبارية": رفض استلام أسيرتين أثار غضبًا إسرائيليًا تجاه نتنياهو

أسباب حكم المشدد 3 سنوات لترزى حريمى هتك عرض فتاة فى التجمع الأول

جثة دون رأس.. جريمة تثير الذعر بين أهالى الخانكة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قمة القاهرة للسلام.. حاضر الجهود قبل حرب التطرف الإسرائيلى

بسنت حسن

جاوز الظالمون المدى

وائل لطفي

وما علينا إن لم يفهم «البقر»!

د.أحمد الخميسى

هواتف الشهداء فى غزة

ماجد حبته

فرصة الإنقاذ الأخيرة

د. منى حلمى

سُلطة "حماس" الإرهابية لن تخدعنا

محمد عبدالعزيز

فلسطين.. إليكم الحقيقة

علي سعدة

غزة.. إلى أين؟

صور

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يلغى وزارة الإعلام ويحول ميزانيتها لإعادة إعمار المستوطنات

أكثر من 50 شهيدًا فى اليوم الـ16 للعدوان الإسرائيلى على غزة

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" والاحتلال يمنع الطلبة من الوصول لمدارسهم