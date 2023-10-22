الأحد 22 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الوطنى الفلسطينى" يدعو البرلمانات الإقليمية والقارية إلى إدانة الإبادة بغزة

المجلس الوطني الفلسطيني
المجلس الوطني الفلسطيني

طالب المجلس الوطني الفلسطيني، اليوم الأحد، البرلمانات الإقليمية والقارية بإدانة جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها حكومة الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، بحق الأطفال والنساء، وفرض عقوبات، ومحاسبة دولة الفصل العنصري. 

ودعا المجلس- في بيان صحفي صادر عن رئاسته- اتحاد البرلمانات الدولية إلى سحب عضوية إسرائيل، كونها دولة خارجة على القانون وتنتهك كل المواثيق والقوانين الدولية والإنسانية، ودولة فصل عنصري. 

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جيش الاحتلال يعلن تكثيف ضرباته على قطاع غزة

المجازر التى يرتكبها الاحتلال الإسرائيلى

وذكر أن حجم الجرائم والمجازر التي ترتكبها دولة الإجرام يستدعي تدخلا عربيا ودوليا عاجلا وفوريا من المؤسسات الدولية، خاصة مؤسسات الأمم المتحدة والأطراف الموقّعة على اتفاقيات جنيف وإعلان روما، لتفعيل دورهم من خلال إجبار دولة الاحتلال والفصل العنصري على الالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني، ورفع الحصار، وضمان الأمن الغذائي والطبي بما يوفر الحماية للمدنيين والمنشآت المدنية والطبية والأماكن التي يلجأ إليها المدنيون، والإسراع في فتح ممر إنساني لإجلاء الجرحى وإدخال المستلزمات والطواقم الطبية والمساعدات الإنسانية بقطاع غزة.

 مواقف بعض الدول والقوى الدولية التى تدعم العدوان 

وأدان المجلس مواقف بعض الدول والقوى الدولية التي تدعم العدوان، وتوفر لدولة الفصل العنصري الغطاء لمواصلة عدوانها على غزة، والتي يدفع ثمنها آلاف الأطفال والنساء. 

وحث المجلس الوطني الفلسطيني، المجتمع الدولي على سرعة اتخاذ موقف حاسم لإيقاف نزيف الدم وقتل الأبرياء والتطهير العرقي، وتكثيف الجهود لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، وتوفير كل أشكال الدعم الإنساني للأطفال والنساء بما يكفل حياتهم ويصون كرامتهم الإنسانية، وصولا إلى وقف العدوان والتحرك لتطبيق قرارات الشرعية الدولية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي طويل الأمد، بما يضمن حق الفلسطينيين في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس. 

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