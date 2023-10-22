زينة عن زيارة الهلال الأحمر لدعم أهالى عزة: "تجربة لن ننساها أنا وأولادى"

أعربت النجمة زينة، عن فخرها وسعادتها بزيارة الهلال المصري وذلك لدعم حملة التبرع لأهالي غزة، رفقة ابنيها زين وعزالدين معها لتشجيع الأطفال على المشاركة المجتمعية، وتوعية الأطفال بمدى أهمية القضية الفلسطينية والوقوف ودعم أهالى غزة بكافة الطرق.

وكتبت زينة من خلال منشور رسمي عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: أحلى حاجة حصلت في زيارة النهاردة لي جمعية #الهلال_الأحمر مش بس أن عز وزين كانوا معايا بس…أحلى حاجة أننا أول ما وصلنا دخلت المعونات المصرية لقطاع غزة لإخواتنا في فلسطين ألف حمد وشكر لله...تجربة لن ننساها أنا وولادي.. اللي يقدر يروح وياخد ولاده ويتبرع …لازم نعلم ولادنا اللي اتعلمناه من أهلنا… شكرًا جمعية الهلال الأحمر المصري على مجهودهم.. شكرًا لكل الشباب والشابات المتطوعين.

زينة تفوض الرئيس السيسي وتشيد بموقفه الداعم لسبل حل القضية الفلسطينية

من جانبها أعربت زينة، عن فخرها الكبير، بموقف الرئيس عبدالفتاح السيسي، الداعم لسبل حل القضية الفلسطينية، مشيدة بالمجهودات المصرية القائمة لفتح معبر رفح البري لإنقاذ أهالي غزة، ورفض المخطط الإسرائيلي لتهجير الفلسطينيين قسريًا وتصفية القضية.

فتح معبر رفح البري

وكانت قد بدأت شاحنات المساعدات الإنسانية في عبور معبر رفح إلى الجانب الفلسطينى، صباح أمس السبت، وعبرت نحو 20 شاحنة من خلال البوابة الرئيسية لمعبر رفح، حيث من المقرر أن تكون الأولوية للشاحنات المحملة بالمستلزمات الطبية والغذائية، وجاء دخول الشاحنات وسط فرحة عارمة من قبل عمال الإغاثة، وسائقي الشاحنات.

ضرورة توفير الحماية الدولية للمدنيين الأبرياء

وشددت "زينة" على حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته بقمة القاهرة للسلام، حيث أكد على ضرورة توفير الحماية الدولية للمدنيين الأبرياء ووقف ترويعهم واستهدافهم، محذرة من أزمة إنسانية خطيرة في قطاع غزة، وأن حل القضية الفلسطينية ليس التهجير وليس إزاحة شعب بأكمله إلى مناطق أخرى، بل إن حلها الوحيد هو العدل بحصول الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة في تقرير المصير والعيش بكرامة وأمان في دولة مستقلة على أرضهم مثلهم مثل باقي شعوب الأرض.

فيما دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش من أمام معبر رفح المصرى بالأمس، إلى دخول قوافل المساعدات الإنسانية إلى غزة كل يوم، وأضاف خلال مؤتمر صحفى أن أهالى غزة بحاجة عاجلة إلى كل أنواع المساعدة، وأن مصر هى عماد السلام والوحيدة القادرة على نزع فتيل العنف، ودعا إلى ضرورة وقف إطلاق النار لإدخال المساعدات.