الأحد 22 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

السكة الحديد: افتتاح محطة بشتيل قبل نهاية العام الجاري

محطة بشتيل
محطة بشتيل

تستعد وزارة النقل ممثلة في هيئة السكة الحديد لوضع اللمسات النهائية في محطة سكك حديد بشتيل، حيث من المقرر افتتاحها قبل نهاية العام الجاري 2023.

وقال مصدر خاص في هيئة السكة الحديد، إن بعض القطارات تمر خلال الوقت الحالى من محطة بشتيل، فالمحطة بالكامل جاهزة لاستقبال المواطنين، حيث تم الانتهاء من كافة التجهيزات داخل المحطة وتجهيزاتها تمت فى وقت قياسي للغاية، فمحطة بشتيل تعتبر عمل ضخم يحسب للدولة المصرية ممثلة في وزارة النقل.

محطة بشتيل تخدم أهالى الصعيد وتوفر لهم مزيد من الرفاهية

وتابع المصدر في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن محطة بشتيل تعتبر ذات أهمية كبيرة نظرا لأنها تخدم أهالى الصعيد وتوفر لهم مزيد من الرفاهية، حيث تقع المحطة على  مساحة ٢٣٩ ألف متر مربع، وتستوعب حتى  ٣٠٠ ألف راكب يوميًا، كما يوجد بها جراج يسع ٢٥٠ سيارة، إضافة إلى جراج مخطط أسفل المنطقة السكنية التجارية الإدارية يسع ٥٠٠ سيارة، وهو ما يساعد في خفض التكدسات خارج المحطة ويزيد من الرفاهية للمواطنين وتوفير حياه كريمة لهم.

وأضاف المصدر، أن إنشاء محطة سكك حديد بشتيل أثبت أن الدولة المصرية قادرة على إنجاز مشروعات ضخمة وكبيرة في أوقات قياسية، إلى جانب الاهتمام بكافة فئات الشعب والعمل على توفير حياة كريمة لهم، وستلعب محطة بشتيل دور مهم في تنشيط السياحة نظرا لأن المحطة مجهزة لتكون واجهة مشرفة لمصر أمام الأجانب الذين يستقلوا مرفق السكة الحديد للسفر إلى الأقصر وأسوان، فيوجد بها مجموعة من النقوشات والجداريات داخل المحطة يغلب عليها الطابع المصرى القديم اعتزازًا بهويتنا المصرية التاريخية، ويوجد هرم زجاجى ضخم فى البهو الرئيسى ‏للمحطة، يبلغ ارتفاعه ٤٠ مترًا بداخله ٤ مسلات.

وأشار المصدر إلى أنه يوجد فى المحطة ٢٨ شباك تذاكر، وتضم محلات تجارية تهدف إلى زيادة فرص الاستثمار وزيادة العائد المادى، وهو ما تستهدفه وزارة النقل بزيادة الموارد لتتعادل مع المصروفات، كما أن تلك المحلات التجارية توفر مزيدًا من فرص العمل للشباب وتساعدهم على التجارة وكسب المال، خاصة أنه متاح تأجير تلك المحلات التجارية ولا يقتصر تأجيرها على العلامات التجارية الشهيرة.

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