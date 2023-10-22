علاقة حب رومانسية تجمع هبة مجدى وهانى عادل فى "عيشها بفرحة"

يبدأ اليوم عرض أولى حلقات حكاية "عيشها بفرحة" من حكايات مسلسل 55 مشكلة حب، وتعرض حكاية "عيشها بفرحة" في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم عبر شاشة قناة ON على أن تذاع عبر شاشة قناة ON drama في تمام الساعة العاشرة مساء.

ويواصل أبطال حكاية عيشها بفرحة تصوير المشاهد النهائية بالتزامن مع انطلاق عرضها على الشاشة.

تدور أحداث حكاية "عيشها بفرحة" في إطار رومانسي اجتماعي حول علاقة حب تجمع بين هبة مجدي وهاني عادل تكلل بالزواج، ولكن تحدث العديد من المفارقات التي تؤرق هذه العلاقة.

وتعتبر حكاية "عيشها بفرحة" ثالث حكايات مسلسل 55 مشكلة حب الذي ينتهي بعرض حكاية روحي فيك للنجمة عائشة بن أحمد.

وروج نجوم حكاية "عيشها بفرحة" للعمل عبر صفحاتهم الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بنشر بوستر الحكاية، وذلك بعد أن حالت ظروف تأجج الأوضاع في قطاع غزة من طرح البرومو الدعائي والرسمي للحكاية خلال الساعات الماضية.

مواعيد عرض حكاية "عيشها بفرحة"

تعرض الحلقة الأولى من حكاية "عيشها بفرحة" على شاشة قناة ON.

وتذاع حكاية "عيشها بفرحة" من الأحد إلى الخميس ولمدة أسبوعين.

وتذاع على شاشة قناة ON العامة في تمام الساعة الثامنة مساء، وتعاد بواقع مرتين في تمام الساعة الثانية صباحًا والثانية عشرة من ظهر اليوم التالي.

بينما تعرض الحلقة الأخيرة من حكاية "ما تيجي نشوف" عبر شاشة قناة ON drama في تمام الساعة العاشرة مساء، وتعاد مرة أخرى في اليوم التالي في تمام الساعة العاشرة صباحًا والخامسة عصرًا.

أبطال حكاية "عيشها بفرحة"

حكاية "عيشها بفرحة" من بطولة هاني عادل وهبة مجدى، وحسن أبوالروس، ورانيا منصور، ونور إيهاب، ومحمود ياسين جونيور، ياسر فرج وعدد آخر من الفنانين وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج البير مكرم، وتدور الأحداث فى إطار اجتماعى رومانسى من خلال قصة إنسانية.

يذكر أن مسلسل "55 مشكلة حب" مكون من 40 حلقة مقسمة على 4 حكايات كل حكاية منها 10 حلقات تعرض على مدار أسبوعين، وهو من إنتاج شركة Art Makers Production للمنتج أحمد عبدالعاطى وإشراف عام ماجد جاب الله، وذلك تحت رعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.