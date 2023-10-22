تزامنًا مع الصراع الفلسطينى الإسرائيلى.. 5 نصائح للاعتناء بصحة عقلك والتخلص من التوتر

أدت الأحداث والصراعات في فلسطين على مدار اليومين الماضيين إلى تشويش أفكارنا وشعورنا بالتوتر المستمر جراء ما يحدث، وهذا يؤثر على الصحة العقلية للفرد، لذلك ينبغي أن تقدم لنفسك بعض المساحة من أجل استيعاب الموقف وعدم الإضرار بصحتك.

ضع هاتفك جانبًا

يجب التوقف عن الاعتماد على وسائل التواصل الاجتماعي أو أشكال التكنولوجيا التي تفصلنا عن هدوئنا النفسي، قد يتيح لك وضع هاتفك على وضع الطيران أثناء المشي أن تصبح أفضل، وأن تشعر بجمال الطبيعة من حولك بعيدًا عن الصراع.

اذهب إلى الخارج

ليس من المستغرب أن تكون إحدى أسهل الطرق للشعور بالهدوء النفسي هي تقدير الطبيعة من حولك، اذهب للخارج ولاحظ أصوات الكون، تقول جيليان، خبيرة نفسية، وفقًا لموقع ذا صن: "هناك الكثير منها سواء كان ذلك تدفق النهر، أو زقزقة الطيور أو هبوب الرياح، أحيانًا نفشل في ملاحظة ذلك"، كما أنه ليس عليك أن تكون في الريف أو شاطئ البحر للقيام بذلك أيضًا، ما عليك سوى النظر إلى الأعلى وإلقاء نظرة على السماء فوق رأسك.

قراءة السيرة الذاتية

يمكن أن يكون البشر مصدرًا عظيمًا من أجل استعادة هدوئك: "نحن مبرمجون على أن نستمد الإلهام من طيبات الآخرين، ومعظمهم من الناس العاديين.. اقرأ عن حياة شخص ألهمتك شجاعته أو لطفه بسيرته الذاتية.. يمكن أن تكون القصص الملهمة مصدرًا رائعًا للتخص من الرهبة".

تذكر كم هى الحياة قصيرة

إذا سبق لك أن رأيت طفلًا يولد أو ودّعت شخصًا يموت، فربما شعرت بالخوف من خلال رؤية الحياة تأتي إلى العالم أو تغادره "توصلت الدراسات الجديدة إلى أن التأمل في دورة الحياة يؤدي إلى شعور الناس بإحساس أكبر بالإنسانية مع الآخرين"، لكن من الواضح أن هذه الأحداث لا تحدث كل يوم.

لذا شاهد فيلمًا أو مسلسلًا تليفزيونيًا يثير الامتنان للحياة، مثل فيلم Coco المبهج من إنتاج شركة ديزني، والذي تدور أحداثه خلال مهرجان Day Of The Dead في المكسيك.

انضم إلى حشد من الناس

سواء كنت تغني في حفل موسيقي أو تستمتع بالتواجد في وسط حلبة رقص مزدحمة، فقد تشعر بالروعة عندما تكون على اتصال بالآخرين في الوقت الحالي.