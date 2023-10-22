الأحد 22 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سفير مصر بالصين يكشف نتائج زيارة رئيس الوزراء إلى بكين

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

قال السفير عاصم حنفي، سفير مصر لدي الصين، إن نتائج الزيارة التي قام بها الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للعاصمة الصينية بكين، مؤخرًا، لحضور فعاليات "منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، عكست تنوع مسارات العلاقات المصرية- الصينية وتزايد وتيرتها لتحقيق المنافع المشتركة في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي أرساها الرئيسان عبدالفتاح السيسي ونظيره الصيني شي جين بينج.
وأضاف السفير عاصم حنفي، في تصريحات له، أن لقاءات مدبولي مع الرئيس الصيني، ورئيس المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني ورؤساء كبري الشركات الصينية وما تم توقيعه من اتفاقات ومذكرات تفاهم بين الجانبين المصري والصيني تنعكس إيجابًا على ملامح التنمية المستدامة في مصر وأهدافها، والتي وصلت إلى مستويات متميزة وواعدة خلال السنوات الأخيرة. 

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المنتدي الثالث لمبادرة الحزام والطريق

كما أوضح السفير المصري لدي بكين أن مشاركة الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في المنتدي الثالث لمبادرة الحزام والطريق على رأس وفد وزاري كبير، تأتي في إطار انخراط مصر الفاعل في هذه المبادرة العالمية التي تهدف إلى تحقيق التنمية والربط الاقتصادي واللوجستي بين الدول الأعضاء في المبادرة بشكل متكامل.
يذكر أن كلمة مصر التي ألقاها الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في المنتدي رفيع المستوى للتعاون الدولي ركزت على الإنجازات التي تحققت في مصر في إطار مشاركتها في مبادرة الحزام والطريق واتفاقها مع أهداف "رؤية مصر 2030"؛ من خلال الطفرة الضخمة التي تشهدها مشروعات البنية التحتية في الطرق والنقل والطاقة المتجددة والتحول الأخضر بشكل عام، وكذلك المناطق الاقتصادية الخاصة، ومطالبة مصر بإيلاء المزيد من الاهتمام والتجاوب مع شواغل الدول النامية واحتياجاتها، حيث تتحمل العبء الأكبر من جراء التحديات والأزمات التي يواجهها العالم حاليًا.
 

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