الأحد 22 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أوقفوا الإبادة الجماعية.. تظاهرة حاشدة فى بوخارست تنديدا بعدوان الاحتلال على غزة

جانب من تظاهرات بوخارست
جانب من تظاهرات بوخارست دعما لفلسطين

شهدت العاصمة الرومانية بوخارست، السبت، تظاهرة حاشدة تنديدا، بعدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على غزة.

 

ونظم التظاهرة التي شارك فيها أبناء الجالية الفلسطينية والجاليات العربية والإسلامية وحشد من الشعب الروماني، إقليم حركة "فتح" في رومانيا، بالتنسيق مع سفارة دولة فلسطين، وتخللها عدة كلمات من مختلف المشاركين والمناصرين للقضية الفلسطينية ورجال الدين المسيحيين.

 

أوقفوا الإبادة الجماعية والتطهير العرقي

وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فقد طالب المتحدثون، المجتمع الدولي، بوقف جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي ترتكبها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ضد الشعب الفلسطيني في الأرض المحتلة، خاصة في قطاع غزة.

 

كما أدان المتحدثون العدوان على قطاع غزة، والقصف الإسرائيلي المتواصل الذي أسفر عن استشهاد وجرح الآلاف من الأطفال والنساء والشيوخ، وتدمير المنازل والأبراج السكنية، والذي طال المستشفيات والمدارس ومراكز الإيواء ودور العبادة التي لجأ إليها المواطنون العزّل والمرضى، مطالبين بالحرية والاستقلال للشعب الفلسطيني.

 

وفي ختام التظاهرة، تم توزيع بيان تضمن ضرورة وقف الحرب والجرائم التي ترتكبها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، وضرورة إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة المنكوب، كما طالب بضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإحقاق حقوق الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال.

 

هذا، وتجاوزت حصيلة ضحايا قصف الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني، منذ السابع من أكتوبر الجاري، الـ 4000 شهيد، فيما أصيب أكثر من 13 ألف آخرين، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

 

ودعت منظمات الإغاثة إلى الوصول غير المقيد إلى غزة بعد مرور قافلة من الشاحنات عبر معبر رفح.

 

ووصفت مجموعة من منظمات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة، في بيان مشترك، قافلة الشاحنات التي سمح لها بالمرور عبر معبر رفح السبت، بأنها "بداية صغيرة وبعيدة عن أن تكون كافية".

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وقالت المنظمات: "إننا ندعو إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، إلى جانب الوصول الفوري وغير المحدود للمساعدات الإنسانية في جميع أنحاء غزة للسماح للجهات الفاعلة الإنسانية بالوصول إلى المدنيين المحتاجين، وإنقاذ الأرواح ومنع المزيد من المعاناة الإنسانية".

بوخارست عدوان الاحتلال الاسرائيلي غزة الجالية الفلسطينية الجاليات العربية الشعب الروماني

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