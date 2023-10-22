5 وكالات تابعة للأمم المتحدة: الوضع فى غزة "كارثى"

حذرت 5 وكالات تابعة للأمم المتحدة، من أن الوضع الإنساني في قطاع غزة بات كارثيا، مؤكدة أن المستشفيات تضيق بالجرحى، وأن الأطفال "يموتون بوتيرة مقلقة".

وقالت الوكالات الخمس، وهي منظمة الصحة العالمية، وبرنامج الأغذية العالمي، وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، في بيان، إن "الوضع الإنساني في غزة كان بائسا" قبل النزاع الذي اندلع إثر هجمات السابع من الشهر الحالي التي شنتها حركة حماس على إسرائيل.

وأضافت: "إنه اليوم كارثي"، داعية المجتمع الدولي إلى "القيام بالمزيد" لمساعدة سكان غزة.

ودخلت أمس أول قافلة مساعدات إنسانية إلى القطاع المحاصر منذ العام 2007 تضم 20 شاحنة آتية من مصر عبر معبر رفح، لكن هذا الرقم محدود جدا بالنسبة إلى الأمم المتحدة التي تريد دخول 100 شاحنة يوميا لإغاثة 2،4 مليون نسمة، هم سكان غزة المحرومون من كل شيء.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، السبت، خلال "قمة السلام" في القاهرة، إن "سكان غزة يحتاجون إلى أكثر بكثير. من الضروري إيصال المساعدة بكميات كبيرة".

وأكدت الوكالات الأممية الخمس أن "الأطفال يموتون بوتيرة مقلقة، وهم محرومون من حقهم في الحماية والغذاء والمياه والعناية الطبية".

وتابعت أن "المستشفيات تضيق بالجرحى. المدنيون يواجهون مشقة أكبر في الوصول إلى المواد الغذائية الأساسية".