جاوز الظالمون المدى

ما يحدث في الاقليم الان واعتداءات الصهاينة على المدنيين العزل وقتل الاطفال والنساء تجاوز وبمراحل مجرد توجيه عمل عسكري ضد حماس

و اذا كانت حماس شر مطلق وتمثل خطورة على المنطقة فالخطر الذي يمثله (نيتنياهو) على منطقتنا أراه اكبر وبكثير من خطر حماس والجهاد

فجماعات الاسلام السياسي العشوائية المسلحة وجهت ضربات موجعة متفرقة طوال تاريخها وقتلت الابرياء نعم لكن كان دومًا بالامكان مواجهتها والانتصار عليها بالكامل وبشكل قطعي واستطعنا تحييدها وايقافها عند حد معين وكانت ضرباتها مرتبطة دوما بتمويلات تمنح لها في توقيت معين لغرض معين سرعان ما ينتهي مهما طال.. ولم يحدث في تاريخ الامم ان انتصرت جماعةً ( أيا كانت ) على دولة.. أما الكيان الصهيوني ومنذ نشأته فقد قام -مثل تلك الجماعات - على اساس ديني وعرقي ومارس التمييز والتصنيف وكل ما هو بغيض ومحرم ومجرم دوليا وفقًا لمعايير المنظمات الدولية التي ترفض التمييز الديني وترفض كل اشكال التمييز.. ورغم الشعارات والاطروحات التي تقدم وتشدق بها الغرب المتحضر ضد العنصرية والتمييز يبقى الكيان الديني الصهيوني بعيدًا عن اي محاولات للمساس به او معاقبته او ايقافة عند حده فلا خطوط حمراء يقف عندها ذلك الكيان ولا يمكن التنبؤ في -غالبية الاوقات - بما يحيكه ! وهو دائما ما بحيك في الخفاء وفي العلن كل ما هو بغيض ولا انساني.. وتساند الدول الكبرى وللاسف ذلك الكيان الذي لا يمكن المساس به !! ومن المناصرين التاريخيين له بطبيعة الحال بريطانيا العظمى التي منحته ما لا يستحقه وما ليس حقا له ! ومنحته كذلك ما لا تملكه وليس من حقها منحه !

فالامر ومنذ البداية قائمًا على الباطل وهو ما جعل الكيان يتمادى ويتمدد ولا يمكن لاحد ايقافه حتى أصبح الولاية ال ٥١ للولايات المتحدة الامريكية التي تقدم للكيان دومًا دعمًا أبديًا لا ينتهي ودخول لأراضيها -مؤخرا- بدون تأشيرة.. ونأمل ان يهجر اليهود للولايات المتحدة بدلًا من فلسطين وأن تصبح الدولة اليهودية والوطن القومي لليهود في الولايات المتحدة الامريكية فهم متآلفون متجانسون ويليقون ببعضهم البعض

و بالطبع تلعب البروباجندا والآلة الاعلامية الصهيونية ورؤوس الاموال التي يملكها اليهود المتصهينون دورًا لا يمكن الاستهانة به لدعم ذلك الكيان وجعله كيانًا يعلو فوق الجميع وفوق كل الاعراف والقوانين الدولية والانسانية.. وبلغ التحفظ مداه وصار الفجر جليًا عندما جاوز الصهاينة الظالمون المدى وفجروا كنيسةً كما دنسوا من قبل مقدسات عدة بل وفجروا مستشفى ( غير مملوكة لحماس بل للكنيسة المعمدانية بغزة ) وكانت المستشفى ملجأً للعائلات المهجرة المنكوبة وهي مستشفى (المعمداني) التابعة (للإنروا ) التي تتبع الامم المتحدة وهي منظمة دولية جرأت اسرائيل على التعدي عليها وعلى الاطفال المحتمين بداخلها بدم بارد وبمنتهى الفجر مع العلم بأن المذهب المعمداني هو المذهب المسيحي السائد والاكبر في امريكا ! وهكذا ذكرنا الكيان ومن جديد بفظائعه وجرائمه في ( بحر البقر ) و( دير ياسين ) و( صبرا وشاتيلا ) و( قانا ) الاولى والثانية و(انتفاضة الحجارة ) و( انتفاضة الاقصى) حتى حل على الاقليم اليوم (طوفان الاقصى ) ردًا على جرائم الاحتلال المتراكمة وعدم اعتراف الكيان المغتصب بفلسطين ورفضه للسلام وقرارات الامم المتحدة ورفضه لحل الدولتين والعودة لحدود ١٩٦٧ وان القدس الشرقية عاصمة لفلسطين.. فجيش الاحتلال الاسرائيلي وطوال سنوات الصراع الطويلة معه كان جيش غزو واعتداء واستيطان وتهجير وهدم بيوت وقتل عزل واستهداف للمدنيين والحقوقيين والصحفيين والنساء والاطفال.. ويمارس جيش الاحتلال الان حرب إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني وينتهج سياسات العقاب الجماعي والتجويع والحصار والتطهير العرقي والتهجير القسري الجماعي للفلسطينيين ويخطط لاجتياح غزة برًا كما اجتاح لبنان من قبل بل ويهدد بتفريغ غزة من مواطنيها ليسهل دكها بالكامل واحتلالها ومن ثم تهجير اهلها لسيناء كي يصفي القضية الفلسطينية تماما ويكتب شهادة وفاتها ثم ينقل الصراع لارض مصر المحررة ويجرنا وجيشنا الدفاعي لحرب مفتعلة مع اسرائيل ! الكيان الصهيوني الذي يهدد السلم العالمي والامن الاقليمي في المنطقة يهدد الان الامن القومي المصري ويخطط لاستهداف مصر والتعدي على سيادتها وأرضها التي انتزعها جيشنا بالقوة في حرب شريفة انتصر فيها بعد أن رويت سينا بدماء أبناء مصر التي لم ولن تتنازل عن شبر واحد من أراضيها وصرح الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الاعلى للقوات المسلحة قائلا ( اللي حيقرب منها حشيله من على وش الارض ) ففي عقيدة الجيش المصري ( اسرائيل عدو ) وإتفاقية السلام التي وقعتها مصر مع إسرائيل ليست تطبيعًا.. الاتفاقية جاءت بعد أن قبل واضطر البطل المصري بطل الحرب والسلام الرئيس الشهيد الراحل (انور السادات ) وقف اطلاق النار بعد التدخل الامريكي في حرب اكتوبر ٧٣ وبعد ان حدثت الثغرة بمعاونة (كيسنجر) ذو الاصل اليهودي ! ويتكرر ذات السيناريو بعد ٥٠ عاما فما اقرب اليوم بالبارحة ! فالولايات المتحدة دومًا ما تحارب مع اسرائيل بالوكالة وعادةً ما يكون وزير خارجيتها من اصل يهودي ويريد الانتقام والتعدي على أراضي الفلسطينيين وأراضي الغير ! وبعد ٥٠ عامًا من التطاحن والحرب والصراع لم يتعلم او يستوعب العدو الصهيوني ولم تستوعب أمريكا درس الامس بعد أن حقن الرئيس السادات الدم وصرح آنذاك وبشكل جلي ومعلن بانه يحارب فعليًا الولايات المتحدة الامريكية التي تتدخل دومًا لنصرة الباطل ونصرة الصهيونية فجنح للسلم حفاظًا على أرواح جنوده وبعد ان استعاد ارضه بالكامل ( أرض الفيروز ) ودونها الرقاب.. ومنذ ذلك التاريخ وحتى اليوم تمارس الامة المصرية الترقب الحذر تجاه عدو الامس الذي سرعان ما كشف ومن جديد وكالمعتاد عن وجهه القبيح وصار عدو اليوم.. فهو العدو التاريخي للحق وللانسانية الامس واليوم وغدًا وجيش مصر وقياداته لا تبادر بالاعتداء وتلتزم بمعاهداتها وتجنح للسلم.. فجيشنا - لا جيشهم - هو جيش الدفاع الذي يحمي حدودنا وأراضينا وباستطاعته صد اي اعتداء مرتقب ان سول الكيان لنفسه تنفيذ مخططه القديم وجرؤ على ان يطأ أرض سيناء متذرعا بضرب حماس.. فالجيش المصري كفيل بقطع أرجل من تسول له نفسه مس أراضينا او الاعتداء على السيادة المصرية والامن القومي المصري.. فسيناء خط أحمر ومخطط التهجير لن يتم ومواطني غزة لن يتركوا أراضيهم بل يتمسكون بها وبحقهم في أرضهم ومن يريد الفرار لديه صحاري الارض المتسعة او الغرب الذي يتشدق بحقوق الانسان ويقبل بلجوء الفارين من بلادهم اليه ورحب من قبل باللاجئين العراقين والسوريين فلماذا لا ترحب بعض الدول الغربية الان باللاجئين الفلسطينيين ؟! في حين انهم يرحبون دومًا باللاجئين من اكرانيا انتقامًا من روسيا

فالمصالح هي التي تحكم المتشدقين في حقيقة الأمر لا الانسان ولا حقوقه

أما سيناء المعمرة فهي للمصريين فقط.. ودونها الرقاب.