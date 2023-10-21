السبت 21 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

دبلوماسي سابق لـ"الدستور": هناك تراجع في الموقف الأوروبي بسبب أحداث غزة

غزة
غزة

قال السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن قمة القاهرة للسلام التي عقدت اليوم في القاهرة مهمة وتوصل رسالة من خلال بذل جهود مع الأطراف التي لها تأثير على الأزمة الحالية في غزة من عدة نواحي أولا وقف التصعيد الحالي ضمان استمرار تقديم المساعدات الإنسانية من أدوية وأغذية وغيرها، خاصة أن هناك عدد كبير الفلسطينيين فقدوا مأواهم ومنازلهم جراء العدوان الإسرائيلي. 

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أضاف حسن، لـ"الدستور"، "ناقشت القمة وقف إطلاق نار وبدء مفاوضات بشأن تبادل الأسري والأهم الاتجاه نحو عملية السلام لأنها الأساس، خاصة أنه لا سلام ولا أمان بدون حل القضية الفلسطينية.

أشار إلى أنه منذ توقيع اتفاق أوسلو 1993، لم يتم تحقيق شئ ايجابي للفلسطينيين، بل بالعكس إسرائيل أخلت مسؤولياتها وبنفس الوقت هي تسيطر علي كافة الاراضي المحتلة، مؤكدًا ضرورة إعادة هذا المسار لتصحيحه وبدء مفاوضات جدية لعملية السلام علما أن عملية السلام تحتاج بعض الوقت لأن الظروف الحالية لو فرض وتم وقف إطلاق النار ستدخل إسرائيل في مرحلة التحقيقات ومحاسبة الحكومة والمخابرات والجيش وغيرها.

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رخا حسن: تحقيق عملية السلام بالمنطقة متوقف علي الولايات المتحدة

وحول فرصة تحقيق عملية السلام بالمنطقة، قال حسن أن هذا الأمر متوقف علي الولايات المتحدة، خاصة بعد مشاركة الرئيس الأمريكي وعدد من الوزراء في مجلس الحرب الإسرائيلي لذلك الولايات المتحدة هى ولي أمر إسرائيل، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة، الآن، مشغولة بالانتخابات وما قام به بايدن هدفه طمأنة إسرائيل، خاصة أنها في حالة صدمة وارتباك شديد ولديها الرغبة في الانتقام، مشيرًا إلى أن شعارات القضاء علي حماس غير منطقىة وخاصة أن حماس تسيطر علي كل شبر في غزة.

وأكد حسن أن الولايات المتحدة لها دور كبير في تحقيق عملية السلام، وملاحظ ان هناك تراجع في الموقف الاوروبي لحد كبير علي ضوء مشاهد الشهداء الاطفال والنساء وضرب مراكز الإيواء والمستشفيات والمدارس وقتل الصحفيين، وكل هذا صنع تحول ايجابي لصالح الفلسطينيين في الرأى العام الاوروبي .

مساعد وزير الخارجية الاسبق العدوان الإسرائيلى غزة المساعدات الإنسانية القضية الفلسطينية

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