السبت 21 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

جابر القرموطي يشيد بأغنية "فلسطين.. رسالة السلام أمانة"                                        

جانب من الأغنية
جانب من الأغنية

أشاد الإعلامي جابر القرموطي، بالأغنية التي اجتاحت منصات التواصل الاجتماعي " "فلسطين.. رسالة السلام أمانة"، والتي تضمنت العديد من مشاهد القصف والأطفال في غزة وهم في حالة صعب والدماء ملطخة أجسادهم الصغيرة.

واستعرض جابر القرموطي، خلال التغطية الخاصة لمؤتمر قمة القاهرة للسلام، على فضائية "سي بي سي"، كلمات الأغنية التي وجهت عدد من الرسائل لدول العالم، وخاصة المساندة للعدوان الإسرائيلي.

وأكد القرموطي، أن القوى الناعمة لها دور كبير في توعية العالم الغربي وكشف الصورة الحقيقية للاحتلال الإسرائيلي قائلًا:" الفن يعالج قضية فلسطين برسائل تبث الأمل في النفوس".

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