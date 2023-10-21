الهباش: ما يتحدث به الرئيس السيسى يعبر عما يريده المواطن الفلسطينى

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن ما يتحدث به الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن استدامة تدخل المساعدات يعبر عما يريده المواطن الفلسطيني.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "موقفنا متطابق تماما مع موقف مصر، مصر تتحدث باسمها وباسم فلسطين، وما قاله الرئيس السيسي يعبر عن الاحتياج الفعلي للمواطن الفلسطيني، وكذلم موقفه من رفض التهجير، نحن في الأرض منذ 6 آلاف سنة، ولن نغادرها أبدًا".

ولفت إلى أن قمة القاهرة للسلام تبنت الموقف الفلسطيني، ووضعت على رأس أولوياتها ضرورة وقف العدوان، واستدامة وصول المساعدات، والسعي لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

وأكد "الهباش" أن الشعب الفلسطيني لن يقبل باستمرار الاحتلال إلى الأبد.

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