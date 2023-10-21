مائدة حوارية لمناقشة مشروع قانون حقوق المسنين بأحد فنادق القاهرة

عقدت نشوى الديب، عضو مجلس النواب، مائدة حوارية حول مشروع قانون حقوق المسنين اليوم بأحد فنادق القاهرة؛ لمناقشة مشروع القانون الذي تقدمت به النائبة للبرلمان والذي ينتظر مناقشته في المجلس خلال الفترة المقبلة.

وقالت نشوى إنها عملت على صياغة مشروع متكامل لحقوق المسنين نظرا لأهمية أن يكون هناك مجلس قومى ليراعي حقوق ومصالح كبار السن، في ظل أن مشروع القانون المقدم من الحكومة غير متكامل، مشيرة الى أنها تجرى مناقشات مجتمعية حول مشروع القانون للوصول لأفضل صيغة ممكنة تحقق الهدف منه وهو دعم وحفظ حقوق كبار السن وحمايتهم وتقديم خدمات صحية وترفيهية لهم.

حيث أقر مشروعها إنشاء مجلس قومي للمسنين والذي يهدف لاقرار حقوق وحريات المسنين وتضمينها وترسيخ كافة المبادئ الحقوقية واعتبارها حق وليست منة أو تفضل، كما أقر للمسن الحصول على معاش تضامني لا يقل عن الحد الأدنى للأجور مع عدم جواز حجبه في حالة أن اسرته تصرف دعما نقديا وفقا لمبادرة تكافل وكرامة أو أي دعم نقدي آخر.

كما نص المشروع على أحقية المسن في مرافق حيث ألزم القانون الدولة بأن تعمل على إنشاء مهنة المرافق والتى تختص اللائحة بتحديد قواعدها وضوابطها.

باحث بمركز دراسات التنمية البديلة: استفادة الجميع من القانون مبدأ حقوقي

واقترح محمود مرتضى، الباحث بمركز دراسات التنمية البديلة، أن يتم تعديل مسمى مشروع القانون ليكون حقوق كبار السن، بدلا من حقوق المسنين، لان مصطلح مسن يحمل صورة نمطية سلبية عن كبار السن كأشخاص يعانون من الضعف والهشاشة والشك في قدرتهم على ممارسة حياتهم الطبيعي، كما أن الامم المتحدة قررت ان مصطلح كبار السن هو الأنسب لحقوق الإنسان.

كما رأى أن فكرة استفادة المصريين وغير المصريين من القانون أمر مهم من الجانب الحقوقي، لافتا إلى أنه يمكن تفعيل مبدأ المعاملة بالمثل مع الأجانب المقيمين على ارض مصر.

الفنانة نهال عنبر: تقترح إنشاء مجلس حسبي لكبار السن

من جانبها قالت الفنانة نهال عنبر إنه يجب على مشروع القانون أن يوجد حلا لكبار السن الذين يتعرضن لعنف أو معاملة غير سوية من أبنائهم ويرفضون التقدم بشكوى ضدهم بحيث يرفع الضرر عنهم ويوفر لهم حياة كريمة، لافتة الى أهمية أن يكون هناك مكتب سري للشكاوى لدعم كبار السن.

واقترحت عنبر أن يكون هناك مجلس حسبي لكبار السن يشرف على رعايتهم ويراقب تصرف الاهل في أموال كبار السن مثل المجلس الحسبي للأطفال اليتامى، بحيث يكون هناك رقابة صارمة على المسؤولين عن رعاية كبار السن وتصرفهم في أموالهم، كما أكدت على ضرورة أن يكون هناك آلية للرقابة على المرافقين للمسنين سواء كانوا ممرضين أو ممن تعينهم الدولة وفقا لمشروع القانون.

وطالبت نهال عنبر بالاستفادة من خبرات كبار السن كأشخاص ذوى خبرات كبيرة في المجالات المختلفة، واستنكرت رفض البنوك منح من تخطوا الستين أو الخامسة والستين قروضا، مشيرة الى أنه يمكن عمل تأمين على الحياة مع قروض كبار السن لضمان مستحقات البنوك، ليتمكن كبار السن من عمل مشروعات صغيرة تدر ربحا لهم، مشددة على أهمية زيادة عدد دور المسنين لتناسب عدد المسنين في كل محافظات الجمهورية.

مقررة القومي للمرأة بالجيزة: خط ساخن لشكاوى كبار السن وأسر بديلة

من جانبها أكدت ماجدة محمود، مقرر المجلس القومي للمرأة بالجيزة، أهمية دعم كبار السن بمختلف الأشكال، خاصة في الجانب النفسي، مقترحة أن يكون هناك خط ساخن للكبار يحصلون من خلاله على الدعم النفسي، مطالبة أن يكون هناك آلية لتوفير أسر بديلة للمسنين مثلما يحدث مع الأطفال.