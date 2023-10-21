"ده الأكونت الرسمي".. حورية فرغلي تحذر جمهورها من الحسابات المزيفة (فيديو)

حرصت الفنانة حورية فرغلي على تحذير جمهورها من حسابات مزيفة تستغل اسمها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار مغلوطة، مؤكدة إنها لم تمتلك إلا حسابها عبر انستجرام فقط.

وشاركت حورية مقطع فيديو، وعلقت عليه: “ده الاكونت الرسمي بتاعي”.

وقبل أيام، ردت حورية فرغلي على ريم طارق طليقة المطرب الشعبي حسن شاكوش، بعد اتهام الأولى بأنها كانت على علم بالفنانة التي كانت على علاقة به، مما أثار غضب "حورية" واتهمت الثانية بالكذب.

وخرجت "حورية" عن صمتها، وردت عبر بث مباشر عبر موقعها على “فيس بوك”.

وقالت خلاله: "الأستاذة ريم طارق طليقة حسن شاكوش لما انتي طلعتي وقولتي في فنانة على علاقة بطليقي وده سبب انفصالنا وقولتى أول حرف ح واتقال حورية فرغلي وبتاع أنا سكت، إنما تطلعي تاني وتقولي إن الفنانة حورية فرغلي على علم بالفنانة اللي على علاقة بشاكوش ف لا مش هسكت".

وأضافت: "وطلعتي واعتذرتي ليا أنا مطلبتش منك اعتذار بتعتذري على إيه وليه تجيبي اسمي من الأول أنا أكبر من كده بكتير، انتي يمكن مش واصلك بس أنا أكبر من كده بكتير، وعمري ما جبت سيرة حد وطول عمري في حالي، واسم حورية فرغلي متقولهوش تاني، انتي بتقوليه عشان تطلعي تريند، ولو قولتي اسمي تاني أنا آسفة على رد فعلي اللي هيحصل لأن ده حقي، وربنا يهديكي يا بنتي".