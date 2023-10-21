السبت 21 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواطنة: الرئيس السيسي الأقوى لحكم مصر (فيديو)

مواطنة
مواطنة

إنجازات عريقة حدثت بعد أن تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة الجمهورية، وسعى إلى تحقيق الاستقرار والأمن والأمان وتوفير بيئة نظيفة للمواطنين.

قالت خيرية الشحات موظفة: «مكملين دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي من أجل دولة قوية وفارضة سيطرتها على الأعداء والاستقرار والتنمية والحضارة التي حدثت بعد أن تولى الحكم».

وأضافت أن الرئيس عبدالفتاح السيسي الأقوى لحكم مصر لأنه حافظ مصر وحماها، وأن السيسي خير الرجال بنى مصر من جديد بعد ركودها وتؤيده هي وجميع العاملين وتحيا مصر.

إنجازات الرئيس 

مبادرة حياة كريمة

تلك المبادرة الوطنية التي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، 2 يناير من العام الميلادي وهي مبادرة متعددة في أركانِها ومتكاملة في ملامِحِها. تنبُع هذه المبادرة من مسؤولية حضارية وبُعد إنساني قبل أي شيء آخر، فهي أبعدُ من كونها مبادرة تهدفُ إلى تحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطن المصري، لأنها تهدف أيضا إلى التدخل الآني والعاجل لتكريم الإنسان المصري وحفظ كرامته وحقه في العيش الكريم، ذلك المواطن الذي تحمل فاتورة الإصلاح الاقتصادي والذي كان خير مساند للدولة المصرية.


العاصمة الإدارية الجديدة
مدينة العلمين الجديدة
محطة الضبعة النووية
حقل ظهر
مشروعات الإسكان الإجتماعى
مشروعات الإسكان المتوسط بكافة المحافظات
مشروعات إنشاء مستشفيات جديدة
وتطوير المستشفيات القائمة
قناة السويس الجديدة
إطلاق التأمين الصحي الشامل
مبادرة إنهاء قوائم الانتظار
مبادرة 100 مليون صحة 
إطلاق برنامج تكافل وكرامة
إنشاء مستشفى علاج أورام جامعة طنطا
إنشاء مدارس جديدة وتطوير وتأهيل المدارس القائمة
المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق
المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى
محطة عدلي منصور التبادلية
مشروع المونوريل لربط 6 أكتوبر بالعاصمة الإدارية الجديدة
القطار الكهربائى (عدلى منصور - العاصمة الإدارية - العاشر من رمضان)
القطار السريع (العين السخنة ـ العلمين)
محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر
إنشاء مجمع التكسير الهيدروجيني للمازوت بشركة المصرية للتكرير "ERC" بمسطرد "محافظة القليوبية"

التوسع في المدارس التكنولوجية

حرص  الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتوسع في المدارس التكنولوجية التطبيقية ونشر الوعي المجتمعي بأهميتها، وذلك كنموذج ناجح للمدارس المتخصصة التي تعتمد على التعاون مع القطاع الخاص لتلبية احتياجاته من الكوادر الفنية المتخصصة، خاصةً في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باعتباره يمثل أحد العناصر الأساسية لعملية الصناعة والتنمية.

 

https://youtube.com/shorts/ho2fqUxKFcw 

السيسي مواطن الرئيس عبدالفتاح السيسي الرئيس السيسي الرئيس

مواد متعلقة

مواطن: كل الدعم للرئيس السيسي في قراراته بشأن فلسطين (فيديو)

الأكثر قراءة

متحدث الرئاسة يكشف سبب مغادرة أمير قطر جلسة "قمة القاهرة للسلام"

فيديو محمد صلاح يدفع جماهير ليفربول لرفع لافتة "من أجل الله أنقذوا غزة"

الرئاسة تكشف نقاط التوافق والاختلاف بين المجتمعين فى قمة القاهرة للسلام

لحظات لا تُنسى.. شهادات السائقين والمتطوعين بعد تسليم المساعدات لغزة من معبر رفح (ملف)

أفعال إباحية ومخجلة.. كواليس تحرش مدرس بـ 3 طالبات بالبساتين

محمد صلاح يسجل ويرفض الاحتفال ويصل للهدف رقم 200 أمام إيفرتون

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

وما علينا إن لم يفهم «البقر»!

د.أحمد الخميسى

هواتف الشهداء فى غزة

ماجد حبته

فرصة الإنقاذ الأخيرة

د. منى حلمى

سُلطة "حماس" الإرهابية لن تخدعنا

محمد عبدالعزيز

فلسطين.. إليكم الحقيقة

علي سعدة

غزة.. إلى أين؟

صفاء النجار

جذور التوافق الوجدانى بين الأمريكان والصهاينة «1-2»

سارة شريف

لا يتعاطفون معهم!

صور

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

محطة تل أبيب

المزيد

أعلنت هويتهما.. حماس: إسرائيل رفضت استلام رهينتين من غزة

حماس تنعى رئيس مجلس شورى الحركة أسامة المزينى

لماذا يجدد الجيش الإسرائيلى دعوته لسكان غزة بالتوجه جنوبًا الآن؟