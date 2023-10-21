مواطنة: الرئيس السيسي الأقوى لحكم مصر (فيديو)

إنجازات عريقة حدثت بعد أن تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة الجمهورية، وسعى إلى تحقيق الاستقرار والأمن والأمان وتوفير بيئة نظيفة للمواطنين.

قالت خيرية الشحات موظفة: «مكملين دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي من أجل دولة قوية وفارضة سيطرتها على الأعداء والاستقرار والتنمية والحضارة التي حدثت بعد أن تولى الحكم».

وأضافت أن الرئيس عبدالفتاح السيسي الأقوى لحكم مصر لأنه حافظ مصر وحماها، وأن السيسي خير الرجال بنى مصر من جديد بعد ركودها وتؤيده هي وجميع العاملين وتحيا مصر.

إنجازات الرئيس

مبادرة حياة كريمة

تلك المبادرة الوطنية التي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، 2 يناير من العام الميلادي وهي مبادرة متعددة في أركانِها ومتكاملة في ملامِحِها. تنبُع هذه المبادرة من مسؤولية حضارية وبُعد إنساني قبل أي شيء آخر، فهي أبعدُ من كونها مبادرة تهدفُ إلى تحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطن المصري، لأنها تهدف أيضا إلى التدخل الآني والعاجل لتكريم الإنسان المصري وحفظ كرامته وحقه في العيش الكريم، ذلك المواطن الذي تحمل فاتورة الإصلاح الاقتصادي والذي كان خير مساند للدولة المصرية.



العاصمة الإدارية الجديدة

مدينة العلمين الجديدة

محطة الضبعة النووية

حقل ظهر

مشروعات الإسكان الإجتماعى

مشروعات الإسكان المتوسط بكافة المحافظات

مشروعات إنشاء مستشفيات جديدة

وتطوير المستشفيات القائمة

قناة السويس الجديدة

إطلاق التأمين الصحي الشامل

مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

مبادرة 100 مليون صحة

إطلاق برنامج تكافل وكرامة

إنشاء مستشفى علاج أورام جامعة طنطا

إنشاء مدارس جديدة وتطوير وتأهيل المدارس القائمة

المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق

المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى

محطة عدلي منصور التبادلية

مشروع المونوريل لربط 6 أكتوبر بالعاصمة الإدارية الجديدة

القطار الكهربائى (عدلى منصور - العاصمة الإدارية - العاشر من رمضان)

القطار السريع (العين السخنة ـ العلمين)

محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر

إنشاء مجمع التكسير الهيدروجيني للمازوت بشركة المصرية للتكرير "ERC" بمسطرد "محافظة القليوبية"

التوسع في المدارس التكنولوجية

حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتوسع في المدارس التكنولوجية التطبيقية ونشر الوعي المجتمعي بأهميتها، وذلك كنموذج ناجح للمدارس المتخصصة التي تعتمد على التعاون مع القطاع الخاص لتلبية احتياجاته من الكوادر الفنية المتخصصة، خاصةً في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باعتباره يمثل أحد العناصر الأساسية لعملية الصناعة والتنمية.

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