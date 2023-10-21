"القاهرة الإخبارية" تبرز ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة منذ بداية الحرب
عرضت قناة “القاهرة الإخبارية”، تقريرًا عن ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر وحتى 21 أكتوبر الجاري.
7 أكتوبر
232 شهيدًا و1697 مصابًا
8 أكتوبر
413 شهيدًا و2300 مصابًا
9 أكتوبر
687 شهيدًا و3726 مصابًا
10 أكتوبر
900 شهيدًا و4500 مصابًا
11 أكتوبر
1000 شهيدًا و539 مصابًا
12 أكتوبر
1537 شهيدًا و6612 مصابًا
13 أكتوبر
1900 شهيدًا و7696 مصابًا
14 أكتوبر
2215 شهيدًا و8714 مصابًا
15 أكتوبر
2670 شهيدًا وأكثر من 9600 مصاب.
16 أكتوبر
2778 شهيدًا و10 آلاف مصاب
17 أكتوبر
نحو 3 آلاف شهيدًا وأكثر و12 ألف مصاب
18 أكتوبر
3478 شهيدًا وأكثر من 12 ألف مصاب.
19 أكتوبر
3785 شهيدًا و12495 مصابًا.
20 أكتوبر
4137 شهيدًا وأكثر من 13 ألف مصاب.
21 أكتوبر
4473 شهيدًا و15400 ألف مصاب.