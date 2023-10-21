السبت 21 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية" تبرز ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة منذ بداية الحرب

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

عرضت قناة “القاهرة الإخبارية”، تقريرًا عن ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر وحتى 21 أكتوبر الجاري.

7 أكتوبر

232 شهيدًا و1697 مصابًا

 

8 أكتوبر

413 شهيدًا و2300 مصابًا 

 

9 أكتوبر

687 شهيدًا و3726 مصابًا

 

10 أكتوبر 

900 شهيدًا و4500 مصابًا

 

11 أكتوبر 

1000 شهيدًا و539 مصابًا

 

12 أكتوبر 

1537 شهيدًا و6612 مصابًا

 

13 أكتوبر 

1900 شهيدًا و7696 مصابًا

 

14 أكتوبر 

2215 شهيدًا و8714 مصابًا

 

15 أكتوبر 

2670 شهيدًا وأكثر من 9600 مصاب.

 

16 أكتوبر 

2778 شهيدًا و10 آلاف مصاب

 

17 أكتوبر

نحو 3 آلاف شهيدًا وأكثر و12 ألف مصاب

 

18 أكتوبر 

3478 شهيدًا وأكثر من 12 ألف مصاب.

19 أكتوبر 

3785 شهيدًا و12495 مصابًا.

 

20 أكتوبر 

4137 شهيدًا وأكثر من 13 ألف مصاب.

 

21 أكتوبر 

4473 شهيدًا و15400 ألف مصاب.

 

القاهرة الإخبارية ضحايا العدوان العدوان الإسرائيلى ضحايا العدوان قطاع غزة

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