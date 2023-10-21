"القاهرة الإخبارية" تبرز ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة منذ بداية الحرب

عرضت قناة “القاهرة الإخبارية”، تقريرًا عن ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر وحتى 21 أكتوبر الجاري.

7 أكتوبر

232 شهيدًا و1697 مصابًا

8 أكتوبر

413 شهيدًا و2300 مصابًا

9 أكتوبر

687 شهيدًا و3726 مصابًا

10 أكتوبر

900 شهيدًا و4500 مصابًا

11 أكتوبر

1000 شهيدًا و539 مصابًا

12 أكتوبر

1537 شهيدًا و6612 مصابًا

13 أكتوبر

1900 شهيدًا و7696 مصابًا

14 أكتوبر

2215 شهيدًا و8714 مصابًا

15 أكتوبر

2670 شهيدًا وأكثر من 9600 مصاب.

16 أكتوبر

2778 شهيدًا و10 آلاف مصاب

17 أكتوبر

نحو 3 آلاف شهيدًا وأكثر و12 ألف مصاب

18 أكتوبر

3478 شهيدًا وأكثر من 12 ألف مصاب.

19 أكتوبر

3785 شهيدًا و12495 مصابًا.

20 أكتوبر

4137 شهيدًا وأكثر من 13 ألف مصاب.

21 أكتوبر

4473 شهيدًا و15400 ألف مصاب.