السبت 21 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محمد شردى: الرئيس السيسى له مواقف ستكتب بالتاريخ وآخرها إفشاله التهجير الفلسطينى

محمد شردي
محمد شردي

قال الإعلامي محمد شردي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، حقق أمرين سيتم كتابتهم له في التاريخ، وكان أولهما عام 2013.

وأضاف، خلال حلقة برنامج "الحياة اليوم"، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، أن الرئيس السيسي أفشل مخططًا ضد مصر والدول العربية حول تقسيم الدول وأبعد شبح الأخونة عن الأمة العربية وليس مصر فقط.

وتابع، أن الصحف الأجنبية خرجت هذه الأيام لتتحدث عن حماس ومن يدعمها، وقالوا "الإخوان المسلمين" فهم اليوم ينظرون في أوراقهم التي عملوها بغض النظرعن مدى أحقية حماس في دفاعهم عن فلسطين.

 

الرئيس السيسي أفشل خطة عمل عليها منذ 25 سنة

وأكد أن الرئيس السيسي أفشل خطة عمل عليها منذ 25 سنة وهو إزاحة جزء من سيناء وتهجير الفلسطينيين فيها كما أنه فضحه ولم يفشله فقط وسقط ورق التوت عن العالم أجمع، مشيرًا إلى أنه حان وقت السلام، وأن يعيش الفلسطيني في أمان وهذا ما قاله الرئيس السيسي اليوم في كلمته. 

وأشار إلى أن الرئيس السيسي، قال إن شعوب العالم كله تترقب المواقف من القمة، وأدان ترويع المدنيين، وأبدى اندهاشه من وقوف العالم أمام 2.5 مليون مواطن.

محمد شردي الرئيس عبدالفتاح السيسي التاريخ تهجير الفلسطينيين ترويع المدنيين

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