السبت 21 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة طنطا يعلن الأسماء النهائية لشغل وظيفة عميد كلية الحقوق

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أعلن الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا ورئيس لجنة اختيار عمداء الكليات بالجامعة، القائمة النهائية للمتقدمين لشغل وظيفة عميد كلية الحقوق، جاء هذا الإعلان بعد إجراء عملية اختيار شاملة ودقيقة للمترشحين.

وأوضح رئيس الجامعة، أنه تم فتح باب استقبال الطعون في الفترة من يوم الأربعاء الموافق 18/10/2023 حتى الخميس 19/10/2023، وذلك وفقًا للجدول الزمني الذي تم الإعلان عنه سابقًا. وقد تم التأكد من عدم ورود أي طعون في هذه الفترة.

وتضمنت القائمة النهائية للمتقدمين للترشح لشغل منصب عميد كلية الحقوق اسمين، وتم ترتيبهما ترتيبًا أبجديًا. 

الأسماء هي:

الدكتور أسامة أحمد السيد بدر: يشغل حاليًا وظيفة أستاذ القانون المدني ويعمل كقائم بعمل رئيس قسم القانون المدني بكلية الحقوق بجامعة طنطا.

الدكتور مصطفى أحمد مصطفى أبو عمرو: يشغل حاليًا وظيفة أستاذ القانون المدني ويعمل كقائم بعمل عميد كلية الحقوق بجامعة طنطا.

وأضاف رئيس الجامعة أنه سيتم إجراء مقابلات شخصية مع المرشحين، وسيتم إعداد تقرير نهائي يتضمن توصية بتعيين عميد كلية الحقوق. من المقرر أن يتم إعداد هذا التقرير يوم الاثنين الموافق 23/10/2023.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة لتعزيز جودة التعليم والبحث العلمي بجامعة طنطا، حيث يتم اختيار القيادات الأكاديمية المؤهلة لشغل مناصب العمداء في الكليات. ومن المتوقع أن يكون للعميد الجديد دور هام في تطوير الكلية وتحقيق رؤية وأهداف الجامعة.

وعلي صعيد مواز، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قرارًا جمهوريًا بتعيين الدكتور ياسر أحمد السيد الجرف، عميدًا لـ كلية التجارة بجامعة طنطا، لمدة ثلاث سنوات. 

جدير بالذكر أن "الجرف" حصل على بكالوريوس المحاسبة من جامعة طنطا، بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف عام 1992، والماجستير في المحاسبة المالية من جامعة طنطا عام 2000، والدكتوراه في المحاسبة المالية من جامعة طنطا عام 2008. 

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