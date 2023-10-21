السبت 21 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

ريشة الصغار تعبر عن مأساة الفلسطينيين بمدارس المحروسة (صور)

جريدة الدستور

في مبادرة هى الأولى من نوعها بين طلاب المدارس، قرّر اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم تفعيل مبادرة لطلاب المدارس خاصة المرحلة الابتدائية للتعبير عن الأحداث الحالية فى القضية الفلسطينية، لكن بطريقتهم الخاصة. 

فى البداية، طلبت عبير أحمد، مؤسسة الاتحاد من الطلاب التعبير عن القضية بريشتهم من خلال الرسومات وتعددت رسموات الأطفال.

ووقالت عبير إن هذه المبادرة تخلق نوع من أنواع التوعية بالقضية الفلسطينية وشعور الطلاب والأطفال بها، مؤكدة أنه يوجد عدد كبير من طلاب المرحلة الابتدائية قد شاركوا فى المبادرة. 

وجاءت أسماء الطلاب المشاركين كالتالى: 

_يونس أحمد عربي، 6 سنوات، معهد طلائع الأزهر الشريف النموذجي.

_بيلار احمد عبدالفتاح، ٨ سنوات، مدرسة October gardens إدارة حدائق أكتوبر.

_يامن نادر حسن بالصف الثالث الإبتدائي بمدرسة صلاح الدين الرسمية إدارة القاهره الجديده التعليمية.

_عبدالله أيمن عبدلله، ١١ سنة، مدرسة الرسالة الحديثة للغات بإدارة جنوب التعليمية في محافظة بورسعيد.

_علي أيمن عبدالله، ١٠ سنوات، بمدرسة الرسالة الحديثة للغات بإدارة جنوب التعليمية في محافظة بورسعيد.

_جويريه أحمد الأنور، ١٠ سنوات، بمدرسة إبراهيم الرفاعي الرسمية المتميزه للغات بإدارة جنوب التعليمية محافظة بورسعيد.

_آدم أحمد مصطفى حسين فهمى، ١١ سنوات، بمدرسة الرسالة الحديثة للغات بإدارة جنوب التعليمية بمحافظة بورسعيد.

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سليمان وهدان: الرئيس السيسي حمّل العالم مسئولياته تجاه القضية الفلسطينية

10 فلسطينيين 500 مليون دولار لاعادة إعمار غزة 678 شهيد ا في غزة 42 دولة في ابث المشترك لتليفزيون فلسطين آخر مستجدات القضية الفلسطينية

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