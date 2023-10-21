السبت 21 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

سليمان وهدان: الرئيس السيسي حمّل العالم مسئولياته تجاه القضية الفلسطينية

النائب سليمان وهدان
النائب سليمان وهدان

أكد النائب سليمان وهدان، نائب رئيس حزب الوفد، على أهمية كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال قمة القاهرة للسلام، موضحا أن الرئيس السيسي وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته من أجل حل القضية الفلسطينية وإنهاء جرائم الاحتلال.

وتابع في تصريحات له: الرئيس السيسي وضع خارطة طريق لإنهاء المأساة الإنسانية الحالية وإحياء مسار السلام، تشمل ضمان التدفق الكامل والآمن والسريع والمستدام، للمساعدات الإنسانية لأهل غزة حيث تنتقل فورًا، إلى التفاوض حول التهدئة ووقف إطلاق النار، والبدء العاجل في مفاوضاتٍ لإحياء عملية السلام، وصولًا لحل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وأضاف “وهدان”، أن الرئيس السيسي فضح جرائم الاحتلال ضد أهالى غزة أمام المجتمع الدولي، عندما خاطب قادة العالم بأن يدركون عِظَم المسئولية ويرون بأعينهم، فداحة الكارثة الإنسانية ويتألمون من أعماق قلوبهم، لكل طفل برئ، يموت بسبب صراع لا يفهمه ويأتيه الموت بقذيفة أو قصف أو يأتي بطيئًا، لجُرح لا يجد دواءً أو لجوع، لا يجد زادا.

وهدان: الرئيس السيسي حمّل العالم مسؤولياته تجاه القضية الفلسطينية

 

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على هامش قمة "القاهرة للسلام".. رئيس فلسطين: السلام والأمن يتحققان من خلال تنفيذ حل الدولتين

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ملك البحرين: نشكر الرئيس السيسى على قمة السلام


وأشار نائب رئيس حزب الوفد، إلى أن الرئيس السيسي أوصل رسالة الشعب المصري خلال قمة اليوم، بأن تصفية القضية الفلسطينية دون حل لن يحدث في كل الأحوال على حساب مصر أبدا، وأن  تصفية القضية الفلسطينية دون حل لن يحدث وفى كل الأحوال ولن يحدث على حساب مصر أبدا.

وأوضح سليمان وهدان، أن المجتمع الدولى صمت على جرائم الاحتلال الذي يمارس إبادة جماعية ضد الفلسطيننين وهو ما أكده عليه الرئيس السيسي من خلال توضيحه بأنه لا يمكن إزاحة شعب كامل من منطقة إلى أخرى فهذا ليس حلا للقضية الفلسطينية، والحل الوحيد هو العدل، وحصول الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة في تقرير المصير والعيش بكرامة وأمان، في دولة مستقلة على أرضهم، مثلهم كباقي شعوب الأرض، وكذلك تأكيده على رفض تهجير الفلسطينيين إلى سيناء.

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