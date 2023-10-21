"مصر وفلسطين".. درس لطلاب الشهادة الإعدادية لتوعيتهم بأهمية القضية (صور)

اهتمت المناهج المصرية بالقضية الفلسطينية وشرحها للطلاب فى كل المراحل، ففى المرحلة الإعدادية مادة الدراسات الاجتماعية الترم الثاني، تناول المنهج درس كامل تحت عنوان "مصر والقضية الفلسطينية" وبدأ المنهج بعنوان:" عزيزي التلميذ.. عزيزتى التلميذة لفلسطين أهمية خاصة فى قلب كل عربي".

تقول جيهان نعيم معلمة دراسات اجتماعية للمرحلة الاعدادية، إن منهج الشهادة الإعدادية اهتم بتدريس القضية الفلسطينية منذ اللحظة الأولى لها، كما أبرز الدرس أهمية الدور المصري فى دعم هذه القضية.

وأضافت أن الطلاب يتفاعلون مع الدرس ويعرفون أهمية بلدهم فى دعم القضية الفلسطينية ودورها البارز فى ذلك.



وأضافت جيهان نعيم خلال تصريحاتها الخاصة، أنه يتم توعية الطلاب أيضًا عن القضية الفلسطينية من خلال الإذاعة المدرسية وليس فقط من خلال المناهج الدراسية التى يتم شرحها.

وحصلت “الدستور” على الصور الكاملة لدرس مصر والقضية الفلسطينية فى منهج الإعدادية الترم الثاني مادة الدراسات الإجتماعية.

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وكانت قد انطلقت اليوم السبت فعاليات قمة القاهرة للسلام بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتبحث تطورات القضية الفلسطينية، إلى جانب مناقشة جذور الصراع التاريخي بين فلسطين وإسرائيل، والسعي لتفعيل عملية السلام بالمنطقة والبدء في تسوية عاجلة وشاملة للصراع، وفق مبدأ حل الدولتين ومبادرة السلام العربية التي تبنتها قمة بيروت عام 2002، بمشاركة إقليمية دولية واسعة، في مقدمتهم السكرتير العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش.

تحضر القمة 31 دولة و3 منظمات دولية حتى الآن، وزعماء كل من قطر، تركيا، اليونان، فلسطين، الإمارات، البحرين، المملكة العربية السعودية، الكويت، العراق، إيطاليا، قبرص، ورؤساء وزراء كل من بريطانيا وإيطاليا وإسبانيا وقبرص، وتركيا والبرازيل، إلى جانب المبعوث الخاص لدولة الصين، والمبعوث الخاص الأمريكي ووزير الشئون الخارجية المغربي، ووزير خارجية النرويج، ونائب وزير الخارجية الروسى، ورئيس المجلس الأوروبي.