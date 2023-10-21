جامعة بنها تنظم وقفة تضامنية لدعم موقف مصر والشعب الفلسطيني (صور)

نظمت جامعة بنها صباح اليوم، وقفة تضامنية لدعم الدولة المصرية والشعب الفلسطيني، بحضور الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس الجامعة والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور سامي غنيمي عميد كلية التجارة، والدكتور أمجد حجازي القائم بعمل عميد كلية الآداب، والدكتور خالد عيسوي منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة وأعضاء هيئة التدريس والمئات من طلاب الجامعة.

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وشهدت الوقفة الوقوف دقيقة حداد ترحما على أرواح شهداء فلسطين، وأداء تحية العلم لجمهورية مصر العربية، ودولة فلسطين، كما ردد المشاركين الهتافات المنددة بالاعتداءات الغاشمة للاحتلال الاسرائيلي واستهدف المستشفيات والمدنيين العزل بقطاع غزة.



وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، تضامن أسرة جامعة بنها من طلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين وتأييدها الكامل لكافة الإجراءات والقرارات التي اتخذتها الدولة المصرية والقيادة السياسية دعمًا للقضية الفلسطينية ووقف مخطط تهجير الأشقاء الفلسطينيين من قطاع غزة إلى أرض سيناء.



وقال "الجيزاوي" أن الجامعة أعلنت بشكل واضح وصريح دعم وتأييد ما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي من مواقف ترفض بشكل قاطع مخطط تهجير الفلسطينيين إلى سيناء وتصفية القضية الفلسطينية، حيث قامت الجامعة بتنظيم حملات التبرع بالدم تضامنًا مع الشعب الفلسطيني الشقيق، وسط إقبالٍ كبيرٍ من الطلاب لمساندة وتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية للأشقاء في فلسطين.



وثمَّن رئيس جامعة بنها الموقف التاريخي والبطولي الذي تتخذه الدولة المصرية طوال الوقت ومواجهة ضغوط بعض القوى الدولية التي تدعو إلى تهجير الأشقاء الفلسطينيين إلى سيناء في محاولة لتصفية القضية الفلسطينية.



وانطلقت اليوم السبت فعاليات قمة القاهرة للسلام بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتبحث تطورات القضية الفلسطينية، إلى جانب مناقشة جذور الصراع التاريخي بين فلسطين وإسرائيل، والسعي لتفعيل عملية السلام في المنطقة والبدء في تسوية عاجلة وشاملة للصراع، وفقًا لمبدأ حل الدولتين ومبادرة السلام العربية التي تبنتها قمة بيروت عام 2002، بمشاركة إقليمية دولية واسعة، في مقدمتهم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش.

وتحضر القمة 31 دولة و3 منظمات دولية حتى الآن، وزعماء كل من قطر، تركيا، اليونان، فلسطين، الإمارات، البحرين، المملكة العربية السعودية، الكويت، العراق، إيطاليا، قبرص، ورؤساء وزراء كل من بريطانيا وإيطاليا وإسبانيا وقبرص، وتركيا والبرازيل، إلى جانب المبعوث الخاص لدولة الصين، والمبعوث الخاص الأمريكي ووزير الشئون الخارجية المغربي، ووزير خارجية النرويج، ونائب وزير الخارجية الروسى، ورئيس المجلس الأوروبي.