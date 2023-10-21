السبت 21 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

بطريرك القدس يدعو للمشاركة في أمسية صلاة على نية السلام بالأرض المقدسة

بطريرك القدس للاتين
بطريرك القدس للاتين الكاردينال بيتسابالا

وجه بطريرك القدس للاتين الكاردينال بيتسابالا رسالة فيديو إلى المشاركين في أمسية صلاة على نية السلام في الأرض المقدسة نظمتها أبرشية كومو الإيطالية، وأكد فيها أن الكنيسة المحلية تعيش اليوم مأساة لم يسبق لها مثيل، ودعا إلى الصلاة على نية السلام والعدالة والحقيقة.

نعيش أياما مأساوية

وقال بطريرك القدس للاتين في رسالة الفيديو،  إننا نعيش مرة جديدة أياما مأساوية يرافقها عنف وحقد لم نشهد مثيلًا لهما. وأضاف أن الناس يشعرون بالخوف حيال ما حصل خلال الأسبوع الماضي، ولا بد من التضامن مع كل الأشخاص المتألمين ورفع الصلوات إلى الله على نية هؤلاء الأخوة والأخوات.

 ولفت إلى أن الإنسان وعندما يواجه صعوبات يحتاج إلى شخص ما يقف إلى جانبه، وهذا الأمر ينطبق على الله الذي لديه حضور واقعي ونحن بأمس الحاجة إليه اليوم، لذا لا بد من الصلاة.

وشكر الكاردينال بيتسابالا جميع الأخوة والأخوات في أبرشية كومو، الذين التقوا بأسقفهم كي يصلوا معًا من أجل الكنيسة في الأرض المقدسة التي تعيش اليوم مأساة لم يسبق لها مثيل، إلى جانب الأخوة اليهود والمسلمين، الإسرائيليين والفلسطينيين وكل من يتألمون اليوم بسبب هذا الحقد المتجذر الذي يزيد الهوة بين الأشخاص.

ودعا بطريرك القدس للاتين الكاردينال بيتسابالا للصلاة على نية السلام والعدالة والحقيقة، طالبين من الرب أن يهب الجميع قلبًا مرتدًا كي يتوجهوا إليه كأخوة وأخوات.

من جهة متصلة، أدانت بطريركية الروم الأرثوذكس في القدس، في بيان تعرّض محيط كنيسة القديس برفيريوس في قطاع غزة، لضربة صاروخية، وقالت إن "استهداف الكنائس والمؤسسات التابعة لها، بالإضافة إلى الملاجئ التي توفرها لحماية المواطنين الأبرياء، خاصة الأطفال والنساء الذين فقدوا منازلهم جراء القصف الإسرائيلي للمناطق السكنية خلال الثلاثة عشر يومًا الماضية، يشكّل جريمة حرب لا يمكن تجاهلها".

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