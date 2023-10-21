برلمانى: قمة القاهرة للسلام هى الأهم فى تاريخ القضية الفلسطينية

أكد أحمد بدوى، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن مؤتمر القاهرة للسلام الذى عقد اليوم في العاصمة الإدارية هو الأهم فى تاريخ القضية الفلسطينية، حيث حظى بمشاركة دولية واسعة ممثلة فى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى وجامعة الدول، فضلًا عن حضور 33 دولة حيث أصبحت مصر صوت السلام العالمى باستضافة هذا الحشد الدولى الكبير.

وأشاد بدوي، فى بيان اليوم بنجاح مصر الباهر فى تنظيم المؤتمر شكلًا ومضمونًا، وهو أمر ظهر بجلاء خلال ردود الأفعال العالمية على القمة.

رسائل هامة

وثمّن النائب أحمد بدوى فى بيانه ما تضمنته كلمة الرئيس السيسى فى افتتاح قمة القاهرة للسلام، لافتًا إلى أنها حملت رسائل هامة للغاية، وخاطبت ضمير العالم بشأن حماية المدنيين دون تمييز.

وحسمت كلمة الرئيس بشكل واضح لا يقبل اللبس أو التأويل حينما أكد أمام العالم أجمع فى كلمته أن تصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل لن تحدث على حساب مصر أبدًا، وأن مصر تدين بقوة ترويع الآمنين وتعبر عن دهشتها من وقوف العالم صامتًا تجاه أزمة إنسانية يتعرض لها 2.5 مليون فلسطينى فى غزة وسط صمت المجتمع الدولى وأن مصر لم ولن تألو جهدًا لإيصال المساعدات لغزة.

وأوضح أن كلمات الرئيس السيسى أمام القمة عبّرت بشكل واضح عن الدور المصرى التاريخى تجاه القضية الفلسطينية بعيدًا عن الشعارات أو العبارات الرنانة، مؤكدًا أن الحل الوحيد هو حصول الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة فى دولة مستقلة.