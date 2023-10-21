السبت 21 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مظاهرات في روما وميلانو تطالب بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة

مظاهرات ايطاليا
مظاهرات ايطاليا

شارك المئات في ساحة فيتوريو في العاصمة الإيطالية روما وفي مدينة ميلانو شمالا، السبت، في مظاهرات احتجاجية دعما لفلسطين، ورفضا للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

ورفع المشاركون في المسيرتين التي نظمتها عدة منظمات شبابية وحركات طلابية والعديد من المغتربين من الدول، لافتات تطالب بوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد قطاع غزة، وتندد بالإبادة الجماعية وقصف الأطفال والمدنيين.

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وردد المشاركون شعارات مؤيدة لفلسطين ومطالبة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وشهدت عدة مدن إيطالية، والعشرات من العواصم والمدن حول العالم خلال الأيام الماضية، مسيرات ووقفات منددة بالعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

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وفي وقت سابق، انضم نحو 100 ألف شخص إلى مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في وسط لندن، وساروا عبر العاصمة البريطانية للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة المستمر منذ أسبوعين.

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تحرك المتظاهرون في أنحاء لندن، وهم يهتفون "فلسطين حرة" ويحملون لافتات ويلوحون بالأعلام الفلسطينية قبل أن يتجمعوا في داونينج ستريت، المقر الرسمي ومكتب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك.

وقدرت الشرطة أن 100 ألف شخص شاركوا في مظاهرة "المسيرة الوطنية من أجل فلسطين" التي نظمتها حملة التضامن مع فلسطين. وبدت المسيرة سلمية ولم ترد تقارير فورية عن اعتقالات.

ونظم متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين مسيرات في مدن أخرى، اليوم السبت، لمطالبة الاحتلال الإسرائيلي بوقف قصف غزة مع دخول الحرب بين إسرائيل وغزة أسبوعها الثالث وانتشار آثارها في جميع أنحاء العالم.

واليوم الذي دخلت أول كمية من المساعدات إلى غزة، اضطر أكثر من مليون شخص إلى مغادرة منازلهم بسبب الصراع، وتجمع المتظاهرون تحت المطر بالقرب من حديقة هايد بارك في لندن قبل أن يسيروا إلى المنطقة الحكومية، حسبما أوردت وكالة "أسوشيتد برس"، ودعوا إلى إنهاء الحصار الإسرائيلي والغارات الجوية التي شنت في أعقاب التوغل غير المسبوق في جنوب إسرائيل من قبل حركة حماس.

روما ميلانو قطاع غزة الإحتلال الإسرائيلي الشعب الفلسطيني العدوان الإسرائيلى

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