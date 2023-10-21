النائب طارق رضوان: الأمم المتحدة موقفها ضعيف للغاية فى التعامل مع الأزمة الفلسطينية

أشاد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة القاهرة للسلام التي عقدت اليوم.

وأكد رضوان، في حديثه لقناة "أون"، أن كلمة الرئيس كانت شفافة وجريئة في التعبير عن موقف مصر والعالم العربي من القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن الرئيس أدان بشدة العدوان الإسرائيلي على غزة، وأعلن عن تضامن مصر مع شعب فلسطين، وحرصها على حماية سيادتها وعدم التورط في شؤون دول أخرى.

وأوضح رضوان أن الرئيس طالب بإرسال المساعدات الإنسانية لغزة بأسرع وقت ممكن، وانتقد دور الأمم المتحدة في التعامل مع المأساة.

واختتم رضوان قائلًا: "الرئيس السيسي يقود المبادرات الدبلوماسية لإحلال السلام في المنطقة".