تقرير أمريكى: قادة العالم فى قمة القاهرة للسلام من أجل تهدئة الحرب

ذكرت صحيفة بوليتيكو الأمريكية أن قادة العالم حضروا قمة القاهرة للسلام من أجل تهدئة الحرب بين إسرائيل وفلسطين.

وقالت الصحيفة، في تقرير لها، إن زعماء وكبار المسئولين اجتمعوا من مختلف البلدان في العاصمة المصرية القاهرة، لعقد مؤتمر لمناقشة سبل تهدئة الحرب المستمرة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية وسط مخاوف متزايدة من صراع أوسع في الشرق الأوسط.

في السياق، نقلت الصحيفة عن وزارة الصحة الفلسطينية، أن عدد القتلى في غزة جراء القصف الإسرائيلي المستمر ارتفع إلى 4137 منذ 7 أكتوبر 2023، حيث قال المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة إن عدد المصابين ارتفع إلى 13300، مضيفًا أن أكثر من ألف آخرين في عداد المفقودين.

في السياق، قالت السلطات الإسرائيلية إن أكثر من 1400 شخص قتلوا وأصيب 3400 آخرون في إسرائيل.

العديد من المشاركين في القمة

ويشارك في قمة القاهرة للسلام ممثلون عن دول من بينها الأردن وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وقطر وجنوب إفريقيا، إلى جانب الأمم المتحدة ومسئولين في الاتحاد الأوروبي.

وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس السيسي، دعا في كلمته الافتتاحية، القادة إلى الاتفاق على خريطة طريق لإنهاء الكارثة الإنسانية في قطاع غزة وإحياء طريق السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.

وأضاف أن أهداف الخطة تشمل إيصال المساعدات إلى غزة والموافقة على وقف إطلاق النار، تليها مفاوضات تؤدي إلى حل الدولتين.

من جانبه، قال العاهل الأردني الملك عبدالله في كلمته أمام القمة: "حياة جميع المدنيين مهمة"، وإن حملة القصف المتواصلة الجارية في غزة في الوقت الذي نتحدث فيه هي حملة قاسية وغير معقولة على كافة المستويات.

وأضاف أنه عقاب جماعي للشعب المحاصر والعاجز، كما أنه انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي، مؤكدًا أنها جريمة حرب: “في أي مكان آخر، ستتم إدانة مهاجمة البنية التحتية المدنية وتجويع جميع السكان عمدًا من الغذاء والماء والكهرباء والضروريات، مضيفًا: "سيتم فرض المساءلة، لكن ليس في غزة".