مجتمع الأعمال يشيد برسائل قمة "القاهرة للسلام": تدعم الموقف المصرى تجاه أهالى غزة

أشاد ممثلو مجتمع الأعمال بإقامة قمة القاهرة للسلام التي أقيمت، اليوم السبت، في العاصمة الإدارية الجديدة بمشاركة ممثلي ورؤساء 31 دولة من أجل التضامن مع الموقف الفلسطيني باستمرار دخول المساعدات الغذائية إلى المتضررين من القصف الإسرائيلي لغزة وعدم التضامن مع محاولات تهجير الفلسطينيين إلى سيناء.

وأوضح ممثلو مجتمع الأعمال أن قمة القاهرة للسلام أكدت رسالة مهمة وهي أن الشعوب والدول المحبة للسلام ترغب في الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، إلا أن ما يحدث من ارتكاب جرائم حرب في غزة واستهداف المدنيين والأطفال هو أمر مرفوض تمامًا وغير إنساني.

وأكد ممثلو مجتمع الأعمال على دعم الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية وعدم تهجير الفلسطينيين من غزة والحرص على استمرار تقديم المساعدات إلى أهالي غزة.

من جانبه، قال المهندس سطوحي مصطفى رئيس جميعة مستثمري أسوان إن إقامة مؤتمر القاهرة للسلام في مصر اليوم وبمشاركة عدد كبير من الدول يؤكد موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية.

وأضاف أن مصر موقفها واضح تجاه القضية الفلسطينية وهو رفض محاولات التهجير إلى سيناء وهو أمر لا جدال فيه.

وأكد أن الموقف المصري مشرف للغاية، حيث إن مصر دائمًا تكشف عن موقفها التاريخي تجاه القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن الشعب المصري قدم نموذجًا مشرفًا للغاية من خلال النزول أمس للتعبير عن رأيه فيما يتعلق برفض محاولات تهجير الفلسطينيين إلى سيناء استجابة إلى طلب الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تفويضه لحماية الأمن القومي المصري.

فيما قال الدكتور كريم عادل، أمين العام للشئون الاقتصادية بحزب الجيل الديمقراطي إن الموقف المصري مشرف للغاية، وهو رفض تهجير الفلسطينيين إلى سيناء.

وأضاف عادل أن قمة القاهرة للسلام اليوم تؤكد الموقف المصري بشأن رفض تهجير الفلسطينيين، مؤكدًا أن القاهرة بعثت برسالة مهمة نحو الدول والشعوب بشأن القضية الفلسطينية وما تم يؤكد حرص مصر علي السلام.

وأوضح أن الكيان الصهيوني ما زال يصر على موقفه من الجرائم التي يقوم بها تجاه الفلسطينيين باستهدافه المدينين والأطفال وهو أمر غير إنساني تمامًا.

بينما قال سامح سعد، مستشار وزير السياحة الأسبق إن قمة القاهرة للسلام تؤكد حرص الموقف المصري علي إرسال رسالة مهمة للشعوب بأن مصر دعت للسلام من قلب القاهرة.

وأضاف سعد أن رسالة القمة خاصة بإيصال صوت الشعوب والدول المحبة للسلام في ظل ارتكاب ما يتم من جرائم تجاه الفلسطينيين.

وأوضح أن ما يحدث من قصف غاشم للفلسطينيين ضد أي إنسانية، وشعوب العالم ترفضه تمامًا.