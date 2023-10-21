"سبورت" تكشف تفاصيل عقد دي يونج "المُسرب" مع برشلونة

عاد الحديث مجددًا بشأن مستقبل النجم الهولندي فرينكي دي يونج، لاعب وسط برشلونة الإسباني، رفقة ناديه خلال الفترة المقبلة.

وكانت التقارير الصحفية قد أشارت في وقت سابق إلى احتمالية رحيل دي يونج عن صفوف برشلونة، ولكن إدارة النادي الكتالوني أكدت تمسكها بخدمات اللاعب.

وكان لاعب الوسط الهولندي، صاحب الـ26 عامًا، قد انضم إلى صفوف برشلونة في صيف 2019، قادمًا من أياكس أمستردام.

وقرر نادي برشلونة تجديد عقد دي يونج في عام 2020، وذلك لمدة 6 سنوات حتى يونيو 2026.

تفاصيل عقد فرينكي دي يونج المُسرّب مع برشلونة

من جانبها، كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية، تفاصيل بنود عقد دي يونج مع برشلونة، وراتبه المالي الذي يحصل عليه في ظل الأزمة الاقتصادية التي يُعاني منها الفريق الكتالوني خلال الفترة الماضية.

وجاءت تفاصيل بنود عقد فرينكي دي يونج مع برشلونة، على النحو التالي:

- موسم 2020/2021: حصل دي يونج على راتب يبلغ قيمته 960 ألف يورو.

- موسم 2021/2022: حصل دي يونج على راتب يبلغ قيمته 1.250 مليون يورو.

- موسم 2022/2023: حصل دي يونج على راتب يبلغ قيمته 18 مليون يورو.

- موسم 2023/2024 (الموسم الحالي): يحصل دي يونج على راتب يبلغ قيمته 18 مليون يورو.

- موسم 2024/2025: من المنتظر أن يحصل دي يونج على راتب يبلغ قيمته 19 مليون يورو.

- موسم 2025/2026: من المنتظر أن يحصل دي يونج على راتب يبلغ قيمته 19 مليون يورو.

تفاصيل عقد فرينكي دي يونج المُسرّب مع برشلونة

مكافأة ولاء لـ دي يونج في عقده مع برشلونة

وأضافت الصحيفة الإسبانية في تقريرها الحصري، أن عقد فرينكي دي يونج "المسرب" مع برشلونة يتضمن مكافأة ولاء للاعب بعد كل موسم يقضيه مع الفريق الكتالوني.

ولكن في حال رحيل دي يونج عن صفوف برشلونة بعد أي موسم قبل نهاية عقده، فإن النادي الكتالوني سيحق له الاحتفاظ بقيمة مكافأة الولاء.

وجاءت قيمة مكافأة ولاء فرينكي دي يونج مع برشلونة، كالآتي:

- بعد موسم 2021/2022: يحصل دي يونج على مكافأة قدرها 2.8 مليون يورو.

- بعد موسم 2022/2023: يحصل دي يونج على مكافأة قدرها 2.8 مليون يورو.

- بعد موسم 2023/2024 (الموسم الحالي): سيحصل دي يونج على مكافأة قدرها 6.8 مليون يورو.

- بعد موسم 2024/2025: من المنتظر أن يحصل دي يونج على مكافأة قدرها 4.2 مليون يورو.

- بعد موسم 2025/2026: من المنتظر أن يحصل دي يونج على مكافأة قدرها 4 ملايين يورو.