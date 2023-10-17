تقرير: تطور إيجابي في إصابة دي يونج وفرص لحاقه بالكلاسيكو قائمة

دخل الهولندي فرانكي دي يونج، لاعب فريق برشلونة، في مرحلة مهمة من التعافي من الإصابة التي أبعدته عن الفريق خلال الفترة الماضية.

وتعرض دي يونج للإصابة في الكاحل أثناء مواجهة فريقه ضد سيلتا فيجو بالجولة الرابعة من عمر بطولة الدوري الإسباني وخرج من الملعب في الدقيقة 36.

دي يونج أزال الجبيرة عن كاحله

ووفقًا لما ذكرته صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، فإن دي يونج أزال الجبيرة عن كاحله، وسيبدأ عمليات التأهيل قبل العودة للمشاركة في المباريات مع الفريق.

وتحوم الشكوك حول إمكانية لحاق دي يونج بمباراة الكلاسيكو ضد ريال مدريد والمقرر لها يوم 28 أكتوبر الجاري.

وأفادت الصحيفة أن فرص لحاق دي يونج ببرشلونة في الفترة المقبلة متوازنة وتعتمد على مدى تعافيه ونتائج عمليات التأهيل التي سيخضع لها.

وغاب دي يونج عن المشاركة مع المنتخب الهولندي في معسكر شهر أكتوبر للتوقف الدولي، والذي خاض خلاله 4 مباريات بمواجهة اليونان وأيرلندا وفرنسا ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية، يورو 2024، وضمن التأهل لنهائيات البطولة المقرر إقامتها في يونيو من العام المقبل في ألمانيا.

وبدأ دي يونج مسيرته ضمن صفوف نادي تيلبورج الهولندي، وتدرج في صفوف المراحل العمرية للنادي حتى تم تصعيده لفريق الرديف في صيف عام 2015، ليرحل في نفس العام لصفوف آياكس أمستردام تحت 21 عامًا، ويعود لناديه معارًا لمدة 6 أشهر.

وصعد دي يونج للفريق الأول بآياكس أمستردام في صيف عام 2016، ولعب 3 مواسم قبل الانضمام لبرشلونة.

ولعب دي يونج 89 مباراة بقميص الفريق الأول لآياكس سجل خلالها 5 أهداف وصنع 13، قبل الانتقال لبرشلونة، كما لعب 46 مباراة لفريق تحت 21 عامًا بالنادي وسجل 8 أهداف وصنع 11.

ومثل فرانكي دي يونج فريق برشلونة في 190 مباراة منذ انتقاله لصفوف الفريق، وسجل 16 هدفًا وصنع 21 لزملائه.