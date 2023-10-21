"تعليم قنا": إحالة مدرسة قفط الفنية بنات للتحقيق

قرر الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، إحالة مدرسة قفط الفنية الصناعية بنات إلى التحقيق إثر رصده بعض المخالفات أثناء الزيارة المفاجئة التي أجراها الوكيل للمدرسة صباح اليوم، مشددًا على تكليف لجنة من الشئون القانونية والتوجيه المالي والإداري بالمديرية لفحص دفاتر الحضور والانصراف وجدول المدرسة والحالة الفنية لماكينات الخياطة والتريكو، ونبه على حظر دخول السيارات والمركبات الخاصة إلى حرم المدرسة.

كما أكد وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة قنا، خلال بيان صحفي صادر عن مكتب إعلام مديرية التربية والتعليم في قنا، على تفعيل برنامج رأس المال وربطه باحتياجات المديرية من زي ومستلزمات للمدارس وغيرها لاستثمار المقومات الفنية وأصحاب الخبرات بتلك المدارس وإكساب طالبات المدارس الفنية التدريب العملي المؤهل لسوق العمل بحسب استراتيجية الوزارة في منظومة الجدارات.

جولة مفاجئة بالمدارس

كما أثنى وكيل الوزارة، على المستوى العلمي لتلاميذ مدرسة النهضة الابتدائية المشتركة التابعة لإدارة قفط التعليمية أثناء زيارته غير المخططة للمدرسة، حيث راجع دفاتر تحضير الدروس وموقف حضور المعلمين من واقع دفتر الحضور والانصراف.

واختتم وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة قنا، جولته التي رافقه فيها أسامة قدوس مصطفى مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بزيارة مدرسة الاشراف الغربية الإعدادية المشتركة التابعة لإدارة قنا التعليمية، ونبه على الالتزام بتعليمات الوزير في عدم ربط تسليم الكتب بسداد المصروفات الدراسية، وتفعيل حصص المشاهدة والأنشطة الطلابية.