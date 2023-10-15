توفير صناديق قمامة بمنطقتىّ معهد الفتيات والمستشفى المركزى بفرشوط

صرح اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، أن مبادرة "بلغنى" التى أطلقتها محافظة قنا بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، بهدف تلقى البلاغات من المواطنين بشأن تراكمات القمامة، تلقت بلاغ من إحدى المواطنات بشأن تراكم القمامة بمنطقتى معهد الفتيات والمستشفى المركزى بمدينة فرشوط، وذلك لعدم تواجد صناديق للقمامة بكلتا المنطقتين، وعلي الفور تم انتقال رئيس الوحدة المحلية إلى الموقع، ورفع القمامة، ووضع صناديق بالمنطقتين المذكورتين، حتى يتسنى للمواطنين إلقاء القمامة بها، تمهيدا لرفعها يوميا بواسطة العاملين بمرفق النظافة طبقا لجدول المرور اليومى على نقاط التجميع، وناشد المحافظ، المواطنين بضرورة الإلتزام بإلقاء القمامة فى الصناديق المخصصة لها، للحفاظ على المظهر الحضارى لشوارع المدينة.

وجدد محافظ قنا دعوته للمواطنين بشأن الإبلاغ عن أى تراكمات قمامة موجود بالشوارع، وذلك من خلال وسائل الاتصال التى تم تخصيصها لاستقبال البلاغات ضمن مبادرة بلغنى وهى عبر إرسال رسالة مدعمة بالصور على الصفحة الرسمية للمحافظة علي الفيسبوك " مكتب اعلام محافظة قنا " (https://www.facebook.com/qena.governorate ) أو الاتصال بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة علي الأرقام ( 0963329542 - 0963328472 - 0963337291 ) والخط الساخن 15541.

وفي سياق أخر كان قد صرح اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، بأن مديرية الصحة والسكان نظمت قافلة طبية مجانية بقرية رفاعة التابعة لمركز قوص ضمن فعاليات القوافل الطبية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا لتحسين مستوى الخدمات الطبية وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأضاف الداودي، أن القافلة نجحت فى توقيع الكشف الطبى على عدد ٦٠٤ مواطن فى ٧ تخصصات طبية بواقع " ١٥٩ حالة طب أطفال، ١٥٦ حالة أمراض باطنة، ١١٦ حالة عظام، ٦٠ حالة أمراض نساء وتوليد، ٤٨ حالة أسنان، ٣٥ حالة جراحة عامة، ٣٠ حالة تنظيم الأسرة " فضلا عن إجراء فحوصات معملية لعدد ٥٥ حالة، مشيرا إلى أن هذه القافلة تأتي انطلاقا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الأولى بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية.