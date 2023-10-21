السبت 21 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزيرة خارجية اليابان: يجب على كل الأطراف الانصياع إلى القانون الدولى

وزيرة خارجية اليابان
وزيرة خارجية اليابان يوكو كاميكاوا

أكدت وزيرة خارجية اليابان، يوكو كاميكاوا، ضرورة انصياع كافة الأطراف إلى القانون الدولي، ومضاعفة الجهود الدبلوماسية لتهدئة الموقف في فلسطين بأقصى قدر ممكن.

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توجيه الشكر لدور مصر 

وأعربت كاميكاوا- في كلمتها خلال قمة القاهرة للسلام- عن شكرها وعميق تقديرها لمصر وللرئيس عبدالفتاح السيسي لاستضافة هذه القمة، وذلك نظرا لأن الموقف بين فلسطين وإسرائيل يتفاقم ويزداد حدة. 

تهدئة الموقف فى غزة

وقالت إن موقف اليابان بشأن هذه القضية واضح، ولذلك يجب على كل الأطراف الانصياع إلى القانون الدولي، ولتهدئة الموقف بأقصى قدر ممكن علينا مضاعفة جهودنا الدبلوماسية حتى نمنع هذا التوتر من الانتشار في المنطقة، لذلك عقدت اليابان مشاورات مع الجهات الأساسية في المنطقة باعتبار اليابان رئيسة لمجموعة السبع، لذلك فالتحدي الآن هو تحديد الموقف الإنساني لأن هناك مليوني شخص في غزة على الأقل هم في أصعب الحالات الإنسانية وعلينا إمدادهم بالغذاء والأدوية والكهرباء والمياه.

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تقديم المساعدات اللازمة لشعب غزة

وشددت على ضرورة تقديم المساعدات اللازمة لشعب قطاع غزة في أسرع وقت ممكن، حيث قامت اليابان بتخصيص 10 ملايين دولار لقطاع غزة، مشيدة بالدور الكبير والأساسي الذي لعبته مصر في توصيل المساعدات إلى قطاع غزة، والتي سوف تسهم في تحسين الوضع الإنساني في القطاع. 

التعاون مع مصر والمنظمات الدولية 

وأضافت: "علينا التعاون عن كثب مع مصر والمنظمات الدولية لحل هذه المشكلة"، منوهة بأن موقف اليابان يدعم حل الدولتين لأنه الخيار الوحيد.. موضحة أن بلادها عملت على مدار 4 عقود على دعم عملية بناء السلام للفلسطينيين لأن هذا يمثل ركنا أساسيا لعملية السلام، وقدمت مساعدات للأونروا بقيمة تتجاوز مليار دولار من أجل تنفيذ مشروعات زراعية وصناعية تحت مسارات وممرات السلام.

وزيرة خارجية اليابان اليابان فلسطين إسرائيل مجموعة السبع

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