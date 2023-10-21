السبت 21 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بالتزامن مع انطلاقها.. دور بارز لوزيرات الخارجية في قمة القاهرة للسلام

قمة القاهرة للسلام
قمة القاهرة للسلام

تعددت مشاهد أول يوم لفعاليات قمة القاهرة للسلام والتي تتم في مصر واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي فيها العديد من الوفود لبحث حلول للقضية الفلسطينية، وكان من بين المشاهد الواضحة في القمة هو أنه يوجد للوزيرات السيدات، حيث حضر وزيرات خارجية من بلدان مختلفة وكان لهم ظهور واضح في قمة القاهرة للسلام التي انطلقت اليوم السبت من مصر، أبرز السيدات الحاضرات لقمة القاهرة للسلام، هن وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك ووزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا ووزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا.

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إضراب بحي العرب في برلين احتجاجا على حظر التضامن مع فلسطين

وانطلقت اليوم السبت، فعاليات قمة القاهرة للسلام بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتبحث تطورات القضية الفلسطينية، إلى جانب مناقشة جذور الصراع التاريخي بين فلسطين وإسرائيل، والسعي لتفعيل عملية السلام في المنطقة والبدء في تسوية عاجلة وشاملة للصراع، وفقًا لمبدأ حل الدولتين ومبادرة السلام العربية التي تبنتها قمة بيروت عام 2002، بمشاركة إقليمية دولية واسعة، في مقدمتهم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش.

وتبحث القمة، تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية، ومناقشة جذور الصراع التاريخى بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والدفع نحو تفعيل عملية السلام في الشرق الأوسط للشروع في تسوية عاجلة وشاملة للصراع الممتد لعقود، وذلك وفق مبدأ حل الدولتين ومبادرة السلام العربية التي تبنتها قمة بيروت عام 2002.

وتحضر القمة 31 دولة و3 منظمات دولية حتى الآن، وزعماء كل من قطر، تركيا، اليونان، فلسطين، الإمارات، البحرين، المملكة العربية السعودية، الكويت، العراق، إيطاليا، قبرص، ورؤساء وزراء كل من بريطانيا وإيطاليا وإسبانيا وقبرص، وتركيا والبرازيل، إلى جانب المبعوث الخاص لدولة الصين، والمبعوث الخاص الأمريكي، ووزير الشؤون الخارجية المغربي، ووزير خارجية النرويج، ونائب وزير الخارجية الروسى، ورئيس المجلس الأوروبي.

أعمال قمة القاهرة للسلام أعمال قمة القاهرة للسلام 2023 وزيرات الحكومة اللبنانية وزيرا 7 سنوات من حكم السيسي

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