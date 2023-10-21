السبت 21 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

في 22 اكتوبر.. لهذا السبب يتم الاحتفال باليوم العالمي للتوعية بـ"التلعثم"

الإحتفال باليوم العالمي
الإحتفال باليوم العالمي للتوعية بالتأتأة

يحتفل العالم سنويًا في 22 أكتوبر باليوم العالمي للتوعية بالتأتأة والمعروف بـ التلعثم وهو عبارة عن إصابه البعض بمشاكل في النطق واضطراب الكلام وهذا يؤثر على الملايين من الناس في جميع أنحاء العالم. 

ويتم الإحتفال باليوم العالمي للتوعية بالتأتأة لنشر الوعي والثقافة حول تقبل الأخرين والتعامل مع الموضوع بشكل بسيط لإصابه العديد بـ التلعثم وتوفير الموارد لأولئك الذين يعانون من التأتأة.

وتزامنًا مع احتفال العالم سنويًا  باليوم العالمي للتوعية بالتأتأة والمعروف بـ التلعثم، يرصد موقع “الدستور” في هذا التقرير كل التفاصيل والمعلومات التي يجب أن تعرفها عن سبب الإحتفال باليوم العالمي للتوعية بالتأتأة، وإليكم التفاصيل على النحو التالي:

لهذا السبب يتم الإحتفال باليوم العالمي للتوعية بالتأتأة

وفي اليوم العالمي للتوعية بالتأتأة، بدأت مجموعات المساعدة الذاتية للمتلعثمين في الظهور في منتصف القرن العشرين عندما اجتمع الأشخاص الذين يعانون من التأتأة معًا لدعم بعضهم البعض ومشاركة تجاربهم وزيادة الوعي حول التلعثم، ومن ثم لعبوا دورًا حيويًا في الجهود المبكرة لإزالة وصمة العار عن اضطراب النطق. 

وفي وقت لاحق من عام 1995، تم تأسيس الجمعية الدولية للتأتأة (ISA) من قبل مجموعة من الأفراد والمنظمات المكرسة لتعزيز الوعي والفهم للتلعثم وتكون بمثابة منظمة جامعة لمختلف مجموعات وجمعيات دعم التأتأة في جميع أنحاء العالم.

لهذا السبب يتم الإحتفال باليوم العالمي للتوعية بالتأتأة في 22 أكتوبر

في عام 1998، أطلقت جمعية ISA رسميًا اليوم العالمي للتوعية بالتأتأة، وحددت التاريخ يوم 22 أكتوبر ليتزامن مع عيد ميلاد المؤلف والكاتب المسرحي الإنجليزي الشهير، السير جورج برنارد شو، الذي كان معروفًا أيضًا بالتأتأة، وكانت تجارب  “ السير جورج برنارد شو ” مع التلعثم مصدر إلهام للعديد من الأشخاص الذين يتلعثمون وأولئك الذين يدعون إلى زيادة الوعي وقبول الحالة.

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