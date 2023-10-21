خارجية النرويج: ندين إسرائيل على حصار غزة وقتل الأطفال

أدان إسبن بارث إيدي، وزير خارجية النرويج، كلا الطرفين سواء القوات الإسرائيلية أو حركة حماس، وقال يجب أن نكون واضحين، قمنا بإدانة كلا الطرفين هجوم حماس، وحصار المدنيين، ونأسى من الأخبار اليومية عن قطاع غزة واستهداف أطفالها وقتلهم".

وقال خلال كلمته، بقمة القاهرة للسلام 2023، "يجب ألا يستمر انقطاع المياه والكهرباء، فهناك حاجة ماسة لتقديمها للمدنيين، كما يتعين وقف إطلاق النار".

تخصيص دعم إضافي لمنظمة الأونروا

وتابع: "قدمنا الأسبوع الماضي، 70 مليون دولار، واليوم أعلن عن دعم إضافي سوف يخصص لمنظمة الأونروا".

وواصل: "أتفق مع ما قاله الملك عبدالله أن جميعنا يعرف أنه في نهاية المطاف من الأفضل للجميع أن نصل لحل يضمن إقامة دولتين".

واستطرد وزير خارجية النرويج، "قد حان أن نخرج من هذه الأزمة ونخفف حالة التصعيد، ونعود إلى طاولة المفاوضات، وبدء عملية السلام، والالتزام بحل الدولتين".

قمة القاهرة للسلام 2023

وتعقد اليوم السبت قمة القاهرة للسلام 2023، والتى تستضيفها العاصمة الإدارية الجديدة، لبحث تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية، ومناقشة جذور الصراع التاريخى بين الفلسطينيين والإسرائيليين.