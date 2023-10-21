السبت 21 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خارجية النرويج: ندين إسرائيل على حصار غزة وقتل الأطفال

غزة
غزة

أدان إسبن بارث إيدي، وزير خارجية النرويج، كلا الطرفين سواء القوات الإسرائيلية أو حركة حماس، وقال يجب أن نكون واضحين، قمنا بإدانة كلا الطرفين هجوم حماس، وحصار المدنيين، ونأسى من الأخبار اليومية عن قطاع غزة واستهداف أطفالها وقتلهم".

وقال خلال كلمته، بقمة القاهرة للسلام 2023، "يجب ألا يستمر انقطاع المياه والكهرباء، فهناك حاجة ماسة لتقديمها للمدنيين، كما يتعين وقف إطلاق النار".

 

تخصيص دعم إضافي لمنظمة الأونروا

وتابع: "قدمنا الأسبوع الماضي، 70 مليون دولار، واليوم أعلن عن دعم إضافي سوف يخصص لمنظمة الأونروا".

وواصل: "أتفق مع ما قاله الملك عبدالله أن جميعنا يعرف أنه في نهاية المطاف من الأفضل للجميع أن نصل لحل يضمن إقامة دولتين".

واستطرد وزير خارجية النرويج، "قد حان أن نخرج من هذه الأزمة ونخفف حالة التصعيد، ونعود إلى طاولة المفاوضات، وبدء عملية السلام، والالتزام بحل الدولتين".

قمة القاهرة للسلام 2023

وتعقد اليوم السبت قمة القاهرة للسلام 2023، والتى تستضيفها العاصمة الإدارية الجديدة، لبحث تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية، ومناقشة جذور الصراع التاريخى بين الفلسطينيين والإسرائيليين. 

وزير خارجية النرويج حصار المدنيين قمة القاهرة للسلام حل الدولتين

مواد متعلقة

النرويج بقمة القاهرة: سعدنا بدخول المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح.. ونشكر مصر

تركيا بقمة القاهرة: لن نسمح بإهانة الشعب الفلسطينى وحمايتهم مسئوليتنا

وزير الخارجية التركى: إسرائيل لا تتمتع بالتسامح الدينى كما تدعى

وزير الخارجية التركى: نشكر الرئيس السيسى على جهوده لوقف التصعيد بغزة

رئيسة وزراء إيطاليا: الواقع يفرض حتمية أن يكون الشعب الفلسطينى "ذو سيادة"

رئيس موريتانيا: استمرار الحرب على غزة يُنذر بفوضى عارمة فى الشرق الأوسط

قمة القاهرة للسلام.. رئيس قبرص يطالب بالوقف الفورى لإطلاق النار فى غزة

رئيس جنوب إفريقيا لـ السيسى: نشكركم على شجاعتكم فى الأوقات العصيبة

الأكثر قراءة

"مفتاح العودة".. سر "برّوش" الرئيس الفلسطينى فى قمة القاهرة للسلام

الرئيس السيسى: تصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل لن يحدث على حساب مصر أبدًا

المشدد 3 سنوات لترزي حريمي هتك عرض فتاة في التجمع الأول

سفارة أمريكا بإسرائيل: معلومات بأن معبر رفح سيُفتح بعد ساعة.. ولا نعلم موقف عبور الأجانب

بعد فشل محاولات التهجير إلى مصر.. أمريكا تفجر مفاجأة بشأن مستقبل غزة

عاجل.. استقالة وزير العدل البلجيكى بعد هجوم بروكسل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

سُلطة "حماس" الإرهابية لن تخدعنا

محمد عبدالعزيز

فلسطين.. إليكم الحقيقة

علي سعدة

غزة.. إلى أين؟

صفاء النجار

جذور التوافق الوجدانى بين الأمريكان والصهاينة «1-2»

سارة شريف

لا يتعاطفون معهم!

وائل لطفي

احذروا الطابور الخامس

ماجد حبته

لا تهجير.. ولا عبث

د. داليا مجدي عبدالغني

أين ذهبت الإنسانية؟

صور

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

محطة تل أبيب

المزيد

مخاوف كبرى.. قرارات عاجلة بشأن رعايا إسرائيل فى الشرق الأوسط وأوروبا

إسرائيل تحذر رعاياها من السفر لـ3 دول عربية

سفارة أمريكا بإسرائيل: معلومات بأن معبر رفح سيُفتح بعد ساعة.. ولا نعلم موقف عبور الأجانب