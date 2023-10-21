السبت 21 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

وزيرة خارجية كندا: نقف مع الفلسطينيين ونقدر موقف مصر

ميلاني جولي وزيرة
ميلاني جولي وزيرة خارجية كندا

قالت ميلاني جولي، وزيرة خارجية كندا، إن كندا تقف معكم أيها الفلسطينيين وتقدر موقف مصر من أجل الوساطة للسلام بين فلسطين وإسرائيل.

إطلاق رهائن إسرائيل

وأوضحت، خلال كلمتها بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة القاهرة للسلام، بمشاركة دولية واسعة: لدينا مخاوف من الأوضاع الحالية في غزة ومن تدهور الأمر أكثر، مؤكدة على ضرورة إدخال المساعدات إلى غزة بشكل سريع وتسهيل وصول كل المساعدات.

وأكدت على إدانة عمليات حماس على إسرائيل، مما أدى لمقتل الكثير في إسرائيل، موضحة أن إسرائيل من حقها الدفاع عن نفسها وفقًا للقانون الدولي، كما دعت حماس لإطلاق رهائن إسرائيل ومعاملتهم معاملة إنسانية وفقًا للقانون الدولي.

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