السبت 21 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"وكيل الصحفيين" يطالب بالتركيز على الأعمال الفنية المعبرة عن القضية الفلسطينية

حسين الزناتي
حسين الزناتي

دعا الكاتب الصحفى حسين الزناتي، وكيل نقابة الصحفيين  ورئيس لجنة الشئون العربية والخارجية بالنقابة، نقابة الممثلين بالتعاون مع نقابة الصحفيين إلى تناول الأعمال الفنية المعبرة عن القضية الفلسطينية إذا ما أردنا مخاطبة الرأي العام العالمي.

وقال حسين الزناتى خلال كلمته في الاجتماع المشترك للنقابات المهنية: "أعتقد أن ذلك يمكن أن يؤثر ويدعو النجوم في الغرب للتأثير في الرأي العام العالمي، وبذلك نكون قد أدينا دورًا جيدًا".

وكيل نقابة المحامين يطالب الدول العربية بطرد سفراء إسرائيل وأمريكا

فيما أكد محمد راضي وكيل نقابة المحامين أن نقابة المحامين المصريين هي نبض الوطن العربي منذ تأسيسها عام ١٩١٢؛ حيث اتخذت خطوات جادة نحو التصعيد ضد الكيان الصهيوني وأولها الدعوة في الواحدة من ظهر غدٍ إلى وقفة في جميع النقابات الفرعية بأنحاء الجمهورية مع وقفة في النقابة العامة. 

وقال وكيل نقابة المحامين إنه "خلال اجتماع مجلس النقابة الأخير، ظللنا نناقش الاعتداء الغاشم لأربع ساعات من الكيان الصهيوني واتخذنا خطوات تصعيدية إلى أبعد مدى". 

ودعا وكيل نقابة المحامين الدول العربية إلى طرد سفراء إسرائيل وأمريكا، منددًا بأن هناك عددًا من الدول العربية تعد أقرب إلى الكيان الصهيونى منها إلى القضية الفلسطينية، بحسب تعبيره.

وبدأ منذ قليل الاجتماع الذي يعقده مجلس نقابة الصحفيين برئاسة خالد البلشي نقيب الصحفيين مع نقباء وأعضاء مجالس النقابات المهنية للتشاور وتنسيق الجهود المشتركة لدعم الشعب الفلسطيني. 

حضر اللقاء عدد من النقباء المهنيين وأعضاء مجالس إدارات بعض النقابات، منهم طارق سعدة نقيب الإعلاميين، هشام سعودي وكيل نقابة المهندسين، ووفد من نقابة المهندسين، وأسامة عبدالحي نقيب الأطباء، وخالد سليم نقيب الأطباء البيطريين، وأشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وأعضاء مجلس نقابة الصحفيين، ومحمد راضي مسعود عضو مجلس نقابة المحامين.

نقابة الصحفيين لجنة الشئون العربية الأعمال الفنية القضية الفلسطينية النقابات المهنية نقابة المحامين الكيان الصهيوني

مواد متعلقة

نقيب المهندسين يقترح إرسال قافلة معونات من النقابات المهنية إلى فلسطين

محمد عبد الغني يطالب النقابات المهنية بوقف التعامل مع المنتجات الإسرائيلية

"وكيل الصحفيين" يطالب بالحديث عن حق العودة للفلسطينيين في مقابل مصطلح التهجير

طارق سعدة: الإعلام المصرى والعربى عليه دور كبير فى نقل وتوثيق الاعتداء على غزة

الأكثر قراءة

"مفتاح العودة".. سر "برّوش" الرئيس الفلسطينى فى قمة القاهرة للسلام

الرئيس السيسى: تصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل لن يحدث على حساب مصر أبدًا

جماهير ليفربول تردد "فلسطين حرة" فى لقاء إيفرتون (فيديو)

سفارة أمريكا بإسرائيل: معلومات بأن معبر رفح سيُفتح بعد ساعة.. ولا نعلم موقف عبور الأجانب

بعد فشل محاولات التهجير إلى مصر.. أمريكا تفجر مفاجأة بشأن مستقبل غزة

عاجل.. استقالة وزير العدل البلجيكى بعد هجوم بروكسل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

سُلطة "حماس" الإرهابية لن تخدعنا

محمد عبدالعزيز

فلسطين.. إليكم الحقيقة

علي سعدة

غزة.. إلى أين؟

صفاء النجار

جذور التوافق الوجدانى بين الأمريكان والصهاينة «1-2»

سارة شريف

لا يتعاطفون معهم!

وائل لطفي

احذروا الطابور الخامس

ماجد حبته

لا تهجير.. ولا عبث

د. داليا مجدي عبدالغني

أين ذهبت الإنسانية؟

صور

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

محطة تل أبيب

المزيد

مخاوف كبرى.. قرارات عاجلة بشأن رعايا إسرائيل فى الشرق الأوسط وأوروبا

إسرائيل تحذر رعاياها من السفر لـ3 دول عربية

سفارة أمريكا بإسرائيل: معلومات بأن معبر رفح سيُفتح بعد ساعة.. ولا نعلم موقف عبور الأجانب