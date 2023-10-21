"وكيل الصحفيين" يطالب بالتركيز على الأعمال الفنية المعبرة عن القضية الفلسطينية

دعا الكاتب الصحفى حسين الزناتي، وكيل نقابة الصحفيين ورئيس لجنة الشئون العربية والخارجية بالنقابة، نقابة الممثلين بالتعاون مع نقابة الصحفيين إلى تناول الأعمال الفنية المعبرة عن القضية الفلسطينية إذا ما أردنا مخاطبة الرأي العام العالمي.

وقال حسين الزناتى خلال كلمته في الاجتماع المشترك للنقابات المهنية: "أعتقد أن ذلك يمكن أن يؤثر ويدعو النجوم في الغرب للتأثير في الرأي العام العالمي، وبذلك نكون قد أدينا دورًا جيدًا".

وكيل نقابة المحامين يطالب الدول العربية بطرد سفراء إسرائيل وأمريكا

فيما أكد محمد راضي وكيل نقابة المحامين أن نقابة المحامين المصريين هي نبض الوطن العربي منذ تأسيسها عام ١٩١٢؛ حيث اتخذت خطوات جادة نحو التصعيد ضد الكيان الصهيوني وأولها الدعوة في الواحدة من ظهر غدٍ إلى وقفة في جميع النقابات الفرعية بأنحاء الجمهورية مع وقفة في النقابة العامة.

وقال وكيل نقابة المحامين إنه "خلال اجتماع مجلس النقابة الأخير، ظللنا نناقش الاعتداء الغاشم لأربع ساعات من الكيان الصهيوني واتخذنا خطوات تصعيدية إلى أبعد مدى".

ودعا وكيل نقابة المحامين الدول العربية إلى طرد سفراء إسرائيل وأمريكا، منددًا بأن هناك عددًا من الدول العربية تعد أقرب إلى الكيان الصهيونى منها إلى القضية الفلسطينية، بحسب تعبيره.

وبدأ منذ قليل الاجتماع الذي يعقده مجلس نقابة الصحفيين برئاسة خالد البلشي نقيب الصحفيين مع نقباء وأعضاء مجالس النقابات المهنية للتشاور وتنسيق الجهود المشتركة لدعم الشعب الفلسطيني.

حضر اللقاء عدد من النقباء المهنيين وأعضاء مجالس إدارات بعض النقابات، منهم طارق سعدة نقيب الإعلاميين، هشام سعودي وكيل نقابة المهندسين، ووفد من نقابة المهندسين، وأسامة عبدالحي نقيب الأطباء، وخالد سليم نقيب الأطباء البيطريين، وأشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وأعضاء مجلس نقابة الصحفيين، ومحمد راضي مسعود عضو مجلس نقابة المحامين.