السبت 21 أكتوبر 2023
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مصر

نقيب الأطباء: 520 طبيبًا سجلوا فى النقابة للتطوع لعلاج الجرحى الفلسطينيين

الدكتور أسامة عبدالحى
الدكتور أسامة عبدالحى

رحب نقيب الأطباء، أسامة عبدالحي، بمقترح لقاء النقابات المهنية جميعها لتنسيق الجهود المشتركة لدعم الشعب الفلسطيني، تعبيرا عن الموقف الشعبي الرافض لما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، مؤكدا أهمية توحيد الموقف الشعبي والنقابات المهنية جراء ما يحدث، للقيام بخطوات مؤثرة ولها نتيجة.

وأضاف عبدالحي، خلال كلمته باجتماع مجلس نقابة الصحفيين مع ممثلي النقابات المهنية، بمقر نقابة الصحفيين، اليوم، لتنسيق الجهود المشتركة لدعم الشعب الفلسطيني البطل في مواجهة آلة الحرب الصهيونية- أن دعم القضية الفلسطينية يجب أن يكون من خلال الدعم الإعلامي الذى قامت به نقابة الصحفيين لمواجهة الآلة الإعلامية الصهيونية على مستوى العالم، والدعم القانوني الذى يمكن لنقابة المحامين القيام به، والدعم الطبي الذى تعمل عليه نقابة الأطباء من خلال لجنة مصر العطاء بالنقابة.

وأوضح أنه منذ بدء الأزمة قرر مجلس النقابة بالإجماع فتح باب التسجيل أمام كافة الأطباء من عدد من التخصصات الطبية، الراغبين فى علاج الجرحى الفلسطينيين، حال فتح معبر رفح، وفتح باب التبرع على كافة الحسابات البنكية للجنة مصر العطاء بنقابة الأطباء، لصالح الشعب الفلسطيني.

نقيب الأطباء يشارك فى وقفة احتجاجية أمام نقابة الصحفيين ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلى

احتياجات الجانب الفلسطينى

وتابع: "تواصلنا مع الجانب الفلسطيني لمعرفة احتياجاتهم من الأطباء والتخصصات الطبية، وحددوا تخصصات الجراحة والأوعية الدموية والتخدير والمخ والأعصاب والعظام والرعاية المركزة"، مشيرا إلى أنه حتى الآن سجل نحو 520 طبيبا في هذه التخصصات للمشاركة في علاج الجرحى الفلسطينيين، وهناك مئات من الأطباء في التخصصات الأخرى مستعدون للتطوع.

واقترح نقيب الأطباء البدء لإعداد قافلة طبية من الآن، محملة بالغذاء والدواء، للأشقاء الفلسطينيين، للتوجه إلى معبر رفح، لإدخالها إلى الشعب الفلسطيني من خلال الهلال الأحمر المصري.

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ولفت إلى أن النقابة تواصلت مع معظم النقابات العربية، خاصة نقابة أطباء الأردن التي قررت إرسال مساعداتها للفلسطينيين من مساعدات طبية أو أطباء أردنيين عن طريق نقابة أطباء مصر، وتم التواصل أيضا مع جمعية أوروبية وأخرى أمريكية، لأن الناس منفعلون على المستوى الطبي، خاصة بعد استهداف مستشفى المعمداني.

وتابع: "استهداف مستشفى جريمة لم تحدث منذ الحرب العالمية الثانية، وهذا الأمر أثار حفيظة معظم النشطاء في المجال الطبي على مستوى العالم".

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