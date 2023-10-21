بالصور.. وقفة احتجاجية للأطباء أمام نقابتهم تضامنًا مع فلسطين (بالبالطو الأبيض)

شارك العشرات من الأطباء وأعضاء اتحاد المهن الطبية في الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها نقابة الأطباء أمام دار الحكمة، أمس؛ للتضامن مع فلسطين، وتنديدا بالعدوان الإسرائيلي الغاشم واستهدافه المستشفيات سيارات الإسعاف والطواقم الطبية وفي مقدمة الحضور الدكتور أسامة عبد الحي نقيب أطباء مصر ورئيس اتحاد المهن الطبية، بالإضافة إلى مجلس نقابة أطباء مصر ونقباء وأعضاء مجالس النقابات الفرعية مع نقباء وأمناء وأعضاء مجالس النقابات المهنية الأسنان والبيطريين والصيادلة.

وحرص عدد من الأطباء وأعضاء اتحاد المهن الطبية الذين شاركوا في الوقفة الاحتجاجية على ارتداء البالطو الطبي الأبيض لتأكيد رسالة التضامن مع الأطقم الطبية.

قصف المستشفيات



وفي كلمة ألقاها نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبدالحى، قال إن أطباء مصر وأعضاء اتحاد المهن الطبية، يدينون قصف المستشفيات وقتل المدنيين الأبرياء والأطفال في فلسطين.

وأوضح "عبدالحي" أن استهداف المستشفيات يعد جريمة ضد الإنسانية، ويخالف جميع الاتفاقيات الدولية، والتي نصت على منع استهداف أي مستشفى، مشددًا على أن هذا الاستهداف جريمة لا تغتفر ولا تسقط بالتقادم.

وأشار إلى أن الوقفة تأتي للتنديد لما تتعرض له الطواقم الطبية والمستشفيات وسيارات الإسعاف من القصف والاستهداف وخاصة بعد قصف مستشفى المعمداني بغزه من قبل سلطات الكيان المحتل.

قصف المستشفيات



وقال رئيس اتحاد المهن الطبية إنه تم فتح باب التبرع على كل الحسابات البنكية للجنة مصر العطاء بنقابة الأطباء لإغاثة الشعب الفلسطيني وكذلك فتح باب التسجيل لكل الأطباء من جميع التخصصات المستعدين لعلاج الجرحى الفلسطينيين في حال فتح المعبر.

وطالب كل شعوب العالم بالتضامن مع الشعب الفلسطيني، وطالب جميع المنظمات الدولية وجميع حكومات الدول العمل على فتح معبر رفح لدخول المساعدات الإنسانية.

وردد الأطباء المشاركون في الوقفة اليوم هتافات من بينها: "تحيا مصر تحيا فلسطين" و"تسقط إسرائيل يسقط العدو الصهيوني"، و"سامع صوتك يا فلسطين إحنا معاكي ليوم الدين" و"بالروح بالدم نفديك يا أقصي"، "هنرددها جيل ورا جيل تسقط تسقط إسرائيل".

جاءت الوقفة بناءً على دعوة من الدكتور أسامة عبد الحي كل أعضاء المهن الطبية والمواطنين للمشاركة في الوقفة تعبيرا عن إرادة الشعب المصري الحرة والمستقلة ودعما للموقف المصري في منع التهجير القسري وإدانة جرائم جيش الاحتلال الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني الأعزل، مشيرا إلى أن الوقفة للتنديد بما تتعرض له الطواقم الطبية والمستشفيات وسيارات الإسعاف من القصف والاستهداف وخاصة بعد قصف مستشفى المعمداني بغزة من قبل سلطات الكيان المحتل.

وقفة احتجاجية

وقفة احتجاجية

وقفة احتجاجية